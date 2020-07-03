Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев рассказал о состоянии актера после ДТП в Москве

По словам юриста, у Ефремова "обострились болячки". Ранее сообщалось, что актер перенес сердечный приступ. Сейчас за ним присматривает семья.

"Чувствует он себя сейчас нормально, но неразговорчивый, состояние подавленное, ему тяжело. Знаю, что книги читает, телевизор иногда смотрит — спортивные каналы и те, где нет новостей", — рассказал Пашаев в интервью изданию "Стархит".

Адвокат добавил, что Ефремову плохо, но он продолжает отказываться от медицинской помощи.

Вечером 8 июня Михаил Ефремов за рулем джипа пересек двойную сплошную на Смоленской площади, выехал на полосу встречного движения и врезался в фургон "Лада". Его водителя экстренно госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой. Утром мужчина скончался. Экспертиза подтвердила, что в момент ДТП актер был пьян, а позже в крови у него обнаружили следы наркотиков.

Спустя несколько дней после аварии Ефремов записал видеообращение и попросил прощения у семьи погибшего, а также обещал помощь, если "ее примут". Однако их представитель сообщил, что родственники не приняли извинения и отказались от денежной компенсации. Сейчас артист находится под домашним арестом, ему грозит до 12 лет лишения свободы.