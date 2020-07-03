Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Наргиз Закирова поразила фанатов 

New Magazine 36 минут назад
Наргиз поразила фанатов
Фото: New Magazine
Певица предстала в новом образе.
Певица Наргиз Закирова опубликовала серию фотографий, где она изображена с длинными волосами.
Такой российский зритель Наргиз не помнит. А «засветилась» она на телеэкранах России в 2013 году, приняв участие в телешоу «Голос». И уже тогда «фишкой» Наргиз была почти полностью лысая голова. Из волос у нее была только косичка на макушке, которая тоже позже исчезла.
На днях артистка решила шокировать поклонников своими образами с новыми прическами. Известный фотохудожник Рональд Макдонки примерил на звезду новые образы. На кадрах, которые Наргиз опубликовала у себя в Instagram, она изображена с роскошными рыжими волосами в наряде невесты. И это еще не все.
На других снимках звезда «позирует» в стиле леди из 50-х 20 века, супергероини «Чудо-женщины» и даже модной блондинки.
Макдонки получил известность благодаря тому, что фотошопил фото знаменитостей, представляя их в необычных образах. В этот раз он прошелся и по Наргиз. Ей очень понравились фотографии. И она не преминула это отметить.
«Спасибо Рональду Макдонки за эти фрагменты. Люблю твои творения, а эти поразительные! Я глазами художника-фотографа» — подписала Закирова снимки.
Подписчики по достоинству оценили творения художника. А некоторым образы на фото даже понравились больше нынешнего стиля Наргиз.
«Слушайте, Вам так круто с длинными волосами», «Волосы — украшение женщины», — писали в своих комментариях фолловеры.
В свою очередь, Закирова никак не отреагировала на комментарии подписчиков. Наргиз отметила, что ей очень нравятся картинки, которые создал фотохудожник. И это единственная причина размещения фотографий в микроблоге.
Видео дня. Бузова похвасталась элитной квартирой за 120 млн рублей
New Magazine: последние новости
Лето 2020: Лера Кудрявцева с дочкой на море Лето 2020: Лера Кудрявцева с дочкой на море Джиган и Самойлова передумали разводиться Джиган и Самойлова передумали разводиться Максим Фадеев шокировал поклонников Максим Фадеев шокировал поклонников
Комментарии
Шоу-бизнес , Наргиз Закирова
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Харламов пошутил про развод с Асмус
Харламов пошутил про развод с Асмус
«Я не понимаю»: Познер об обновленной Конституции РФ
«Я не понимаю»: Познер об обновленной Конституции РФ
Трампа уличили в инцесте
Трампа уличили в инцесте
«В Германии вновь накаляется атмосфера»"
«В Германии вновь накаляется атмосфера»"
Видео
Опубликовано видео задержания исламистов сотрудниками ФСБ
00:35
Опубликовано видео задержания исламистов сотрудниками ФСБ
Происшествия
Горящая незаконная врезка в газопроводе попала на видео
00:27
Горящая незаконная врезка в газопроводе попала на видео
Происшествия Пожары
Опубликовано видео пожара в доме на Тверской улице в Москве
00:24
Опубликовано видео пожара в доме на Тверской улице в Москве
Происшествия Новости Москвы
Швырнувшая ребенка воспитательница попала на видео
00:42
Швырнувшая ребенка воспитательница попала на видео
Происшествия
Спасение людей из пылающего микроавтобуса попало на видео
00:37
Спасение людей из пылающего микроавтобуса попало на видео
Происшествия Азия
Опубликовано видео метеора в небе над Токио
00:13
Опубликовано видео метеора в небе над Токио
В мире
Опубликовано видео с места обрушения здания в Нью-Йорке
00:27
Опубликовано видео с места обрушения здания в Нью-Йорке
Происшествия В мире
Инцидент с пробившей голову ребенку бутылкой попал на видео
00:13
Инцидент с пробившей голову ребенку бутылкой попал на видео
Происшествия
Пожар на Новорижском шоссе попал на видео
00:34
Пожар на Новорижском шоссе попал на видео
Лиса украла у москвичей панамку и штаны
00:14
Лиса украла у москвичей панамку и штаны
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение