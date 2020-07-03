Наргиз поразила фанатов

Певица предстала в новом образе.

Певица Наргиз Закирова опубликовала серию фотографий, где она изображена с длинными волосами.

Такой российский зритель Наргиз не помнит. А «засветилась» она на телеэкранах России в 2013 году, приняв участие в телешоу «Голос». И уже тогда «фишкой» Наргиз была почти полностью лысая голова. Из волос у нее была только косичка на макушке, которая тоже позже исчезла.

На днях артистка решила шокировать поклонников своими образами с новыми прическами. Известный фотохудожник Рональд Макдонки примерил на звезду новые образы. На кадрах, которые Наргиз опубликовала у себя в Instagram, она изображена с роскошными рыжими волосами в наряде невесты. И это еще не все.

На других снимках звезда «позирует» в стиле леди из 50-х 20 века, супергероини «Чудо-женщины» и даже модной блондинки.

Макдонки получил известность благодаря тому, что фотошопил фото знаменитостей, представляя их в необычных образах. В этот раз он прошелся и по Наргиз. Ей очень понравились фотографии. И она не преминула это отметить.

«Спасибо Рональду Макдонки за эти фрагменты. Люблю твои творения, а эти поразительные! Я глазами художника-фотографа» — подписала Закирова снимки.

Подписчики по достоинству оценили творения художника. А некоторым образы на фото даже понравились больше нынешнего стиля Наргиз.

«Слушайте, Вам так круто с длинными волосами», «Волосы — украшение женщины», — писали в своих комментариях фолловеры.

В свою очередь, Закирова никак не отреагировала на комментарии подписчиков. Наргиз отметила, что ей очень нравятся картинки, которые создал фотохудожник. И это единственная причина размещения фотографий в микроблоге.