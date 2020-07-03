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«Грустная новость»: Лука Сафронов высмеял похудевшего на 100 кг Фадеева 

Киноафиша 51 минуту назад
Музыкант часто высказывает свое мнение относительно многих российских артистов.
Лука Затравкин, сын знаменитого художника Никоса Сафронова, сообщил Пятому каналу, что его сильно расстроила новость о резком похудении Максима Фадеева, ведь он очень хотел с ним поработать.
Музыкант рассказал, что планировал обратиться к «большому» продюсеру, чтобы у них получился «магический тандем». «Мне казалось, что это был бы хороший тандем самого большого в мире музыканта — меня — и самого большого продюсера», — поделился своим мнение Лука. Однако, по его словам, теперь его мечте не суждено сбыться, ведь Фадеев скинул целых 100 кг.
Конечно, позже Затравкин признался, что шутки шутками, главное, чтобы никаких проблем со здоровьем у продюсера не было.
Также музыкант поделился мнением, что, возможно, Максим собирается вернуться на эстраду, поэтому и решил подогнать себя под нынешние стандарты красоты. Затравкин отметил, что Фадеев как-то резко начал от всего избавляться: от ненужных артистов и целого музыкального лейбла, а теперь еще и от лишнего веса. «Если так дальше пойдет, он начнет разбазаривать деньги!» — заявил Лука и добавил, что в этот момент лучше быть рядом с продюсером.
В финале разговора Затравкин сказал, что хотел бы приобрести одежду Фадеева, которую тот носил до похудения. По мнению сына Сафронова, продюсер всегда одевался стильно и со вкусом, что позволяло ему выглядеть весьма импозантно.
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Комментарии 8
Шоу-бизнес , Видео , Максим Фадеев
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