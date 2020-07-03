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Появилось видео Тропицель за пару часов до гибели 

Артём Кульша 2 часа назад
Родители блогерши Насти Тропицель опубликовали видеозапись, которую она сделала за несколько часов до гибели. Об этом сообщает издание «СтарХит».
18-летняя Тропицель вела блог о заработке в интернете и работе над собой. На ее инстаграм подписаны более миллиона человек. В описании профиля блогерши сказано, что она стала миллионершей в 15 лет.
21 июня, как сообщал «Рамблер», Тропицель погибла в результате дорожно-транспортного происшествия на индонезийском острове Бали. Она не справилась с управлением мотоциклом, врезалась в бордюр, упала и получила травму головы, ставшую причиной ее смерти. 25 июня тело блогерши было кремировано.
Вчера ее родители опубликовали видео, которое Тропицель сделала за несколько часов до гибели. На нем она едет на мотоцикле в качестве пассажира. Ее молодой человек Виктор управляет транспортным средством.
«Мы (родители. — Прим. ред.) были в это время на даче в Ленинградской области. Было около 6:30, меня разбудила собака. У меня была мысль позвонить Насте, спросить, как у нее дела и поддержать ее после ссоры с папой накануне, но почему-то я этого не сделала, о чем сейчас очень жалею», — рассказала мать блогерши.
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Шоу-бизнес , Видео
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