«В тюрьме Ефремов может не выжить»

Финалист «Битвы экстрасенсов» снова раскинул карты на судьбу артиста.

Недавно заслуженный артист России Михаил Ефремов перенес сердечный приступ. Но, несмотря на это, актера не стали госпитализировать.

Ранее адвокаты уже отмечали, что проблемы с сердцем не станут смягчающим обстоятельством при вынесении приговора.

Какие еще болезни могут обостриться у Михаила Ефремова? Что случится с актером, если его все-таки отправят в места не столь отдаленные?

На эти вопросы отвечает известный гадатель, таролог, финалист проекта «Битва экстрасенсов» Александр Кинжинов.

Ранее Александр уже раскидывал карты на судьбу Михаила Ефремова. Так, таролог предсказал, что артист получит условный срок и столкнется с массовой травлей. И возможно, он захочет уехать из страны.

Теперь Александр обратился к картам снова. А что они сказали, смотрите в видео-комментарии таролога порталу Teleprogramma.pro.