Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«В тюрьме Михаил Ефремов может не выжить»: известный экстрасенс о состоянии здоровья актера 

Teleprogramma.pro и ещё 1 3 часа назад
«В тюрьме Ефремов может не выжить»
Фото: Борис Кудрявов. Архив «ЭГ»
Финалист «Битвы экстрасенсов» снова раскинул карты на судьбу артиста.
Недавно заслуженный артист России Михаил Ефремов перенес сердечный приступ. Но, несмотря на это, актера не стали госпитализировать.
Ранее адвокаты уже отмечали, что проблемы с сердцем не станут смягчающим обстоятельством при вынесении приговора.
Какие еще болезни могут обостриться у Михаила Ефремова? Что случится с актером, если его все-таки отправят в места не столь отдаленные?
На эти вопросы отвечает известный гадатель, таролог, финалист проекта «Битва экстрасенсов» Александр Кинжинов.
Ранее Александр уже раскидывал карты на судьбу Михаила Ефремова. Так, таролог предсказал, что артист получит условный срок и столкнется с массовой травлей. И возможно, он захочет уехать из страны.
Теперь Александр обратился к картам снова. А что они сказали, смотрите в видео-комментарии таролога порталу Teleprogramma.pro.
Видео дня. Бузова похвасталась элитной квартирой за 120 млн рублей
Teleprogramma.pro: последние новости
«Он не бабник»: продюсер рассказала о романах Гарика Харламова со Светиковой и Серябкиной «Он не бабник»: продюсер рассказала о романах Гарика Харламова со Светиковой и Серябкиной «Не ожидала такой бурной реакции»: Орбакайте обратилась к хейтерам, затравившим ее за маску «Не ожидала такой бурной реакции»: Орбакайте обратилась к хейтерам, затравившим ее за маску «Вам должно быть стыдно»: Том Хэнкс разочарован людьми, игнорирующими коронавирус «Вам должно быть стыдно»: Том Хэнкс разочарован людьми, игнорирующими коронавирус
Шоу-бизнес , Михаил Ефремов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Я не понимаю»: Познер об обновленной Конституции РФ
«Я не понимаю»: Познер об обновленной Конституции РФ
Московский пенсионер отдал проституткам 1,2 млн рублей
Московский пенсионер отдал проституткам 1,2 млн рублей
Весь экипаж «Союза» погиб
Весь экипаж «Союза» погиб
«Петтинг не дольше двух минут»: Нагиев пожаловался на возраст
«Петтинг не дольше двух минут»: Нагиев пожаловался на возраст
Видео
Опубликовано видео задержания исламистов сотрудниками ФСБ
00:35
Опубликовано видео задержания исламистов сотрудниками ФСБ
Происшествия
Горящая незаконная врезка в газопроводе попала на видео
00:27
Горящая незаконная врезка в газопроводе попала на видео
Происшествия Пожары
Опубликовано видео пожара в доме на Тверской улице в Москве
00:24
Опубликовано видео пожара в доме на Тверской улице в Москве
Происшествия Новости Москвы
Швырнувшая ребенка воспитательница попала на видео
00:42
Швырнувшая ребенка воспитательница попала на видео
Происшествия
Спасение людей из пылающего микроавтобуса попало на видео
00:37
Спасение людей из пылающего микроавтобуса попало на видео
Происшествия Азия
Опубликовано видео метеора в небе над Токио
00:13
Опубликовано видео метеора в небе над Токио
В мире
Опубликовано видео с места обрушения здания в Нью-Йорке
00:27
Опубликовано видео с места обрушения здания в Нью-Йорке
Происшествия В мире
Инцидент с пробившей голову ребенку бутылкой попал на видео
00:13
Инцидент с пробившей голову ребенку бутылкой попал на видео
Происшествия
Пожар на Новорижском шоссе попал на видео
00:34
Пожар на Новорижском шоссе попал на видео
Лиса украла у москвичей панамку и штаны
00:14
Лиса украла у москвичей панамку и штаны
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение