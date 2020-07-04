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«Утер нос диетологам»: Фадеев рассказал, как похудеть на 100 кг 

Ирина Лебедева и ещё 23 12 минут назад
Фадеев раскрыл секрет похудения на 100 кг
Фото: Instagram
Максим Фадеев уже выкладывал в инстаграме фотографию, где похвастался результатами глобального — иначе не назовешь — похудения.
Продюсер расстался с целым центнером лишнего веса.
Быть стройными хотят почти все, так что Фадеева засыпали просьбами поделиться методикой похудения.
Очень многие испробовали различные диеты, которые не дали результатов — а тут успех налицо.
И вот Максим рассказал о системе, которой придерживался, чтобы расстаться с лишними килограммами.
Продюсер уверяет, что она не только действенная, но и не требует никаких особых затрат. Не нужно покупать специальных лекарств или питаться специальной едой.
Потребуется пить воду определённой температуры и определить ряд продуктов, которые можно есть, сколько захочется.
Но главное — сдать анализы, чтобы понять, что с гормональным фоном в вашем организме.
«Если с ним все в порядке — считайте, что вы похудели. Если есть сбой, надо будет выровнять гормональный фон и после этого заняться похудением, — сказал Фадеев.
Подробную схему методики продюсер пообещал выложить в ближайшие две недели.
Подписчикам не терпится, они требуют, чтобы продюсер рассекретил все подробности как можно скорее. Интересно, что в первых рядах самых нетерпеливых — Гарик Харламов.
«Когда лекция?» — требует Харламов.
Другие фолловеры хвалят героя за силу воли, ну и тоже ждут деталей режима питания.
«Просто красавчик! Утер нос всем диетологам. Очень рада. Мучаюсь с такой же проблемой. Ждем ценную информацию из ваших уст!, «Ура, ну наконец то. Я так долго ждала…эту информацию. Так как знаю точно что кому, кому..а Вам я могу верить!», «Максим, вы красавчик! А главное, говорите правильные вещи — вначале это посещение эндокринолога! Для женщин еще и гинеколога!».
Как ранее писал «Рамблер», два года назад Фадеев весил 197 кг. С того момента он решил взять себя в руки.
В апреле Фадеев достиг веса в 112 килограмм. «Осталось еще 20-30 кг, и все будет ок!», — писал продюсер. Теперь он весит еще меньше и можно сказать, что вышел на финишную прямую.
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Комментарии 2
Шоу-бизнес , Максим Фадеев , Гарик Харламов
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