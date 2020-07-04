Фадеев раскрыл секрет похудения на 100 кг

Максим Фадеев уже выкладывал в инстаграме фотографию, где похвастался результатами глобального — иначе не назовешь — похудения.

Продюсер расстался с целым центнером лишнего веса.

Быть стройными хотят почти все, так что Фадеева засыпали просьбами поделиться методикой похудения.

Очень многие испробовали различные диеты, которые не дали результатов — а тут успех налицо.

И вот Максим рассказал о системе, которой придерживался, чтобы расстаться с лишними килограммами.

Продюсер уверяет, что она не только действенная, но и не требует никаких особых затрат. Не нужно покупать специальных лекарств или питаться специальной едой.

Потребуется пить воду определённой температуры и определить ряд продуктов, которые можно есть, сколько захочется.

Но главное — сдать анализы, чтобы понять, что с гормональным фоном в вашем организме.

«Если с ним все в порядке — считайте, что вы похудели. Если есть сбой, надо будет выровнять гормональный фон и после этого заняться похудением, — сказал Фадеев.

Подробную схему методики продюсер пообещал выложить в ближайшие две недели.

Подписчикам не терпится, они требуют, чтобы продюсер рассекретил все подробности как можно скорее. Интересно, что в первых рядах самых нетерпеливых — Гарик Харламов

«Когда лекция?» — требует Харламов.

Другие фолловеры хвалят героя за силу воли, ну и тоже ждут деталей режима питания.

«Просто красавчик! Утер нос всем диетологам. Очень рада. Мучаюсь с такой же проблемой. Ждем ценную информацию из ваших уст!, «Ура, ну наконец то. Я так долго ждала…эту информацию. Так как знаю точно что кому, кому..а Вам я могу верить!», «Максим, вы красавчик! А главное, говорите правильные вещи — вначале это посещение эндокринолога! Для женщин еще и гинеколога!».

Как ранее писал «Рамблер», два года назад Фадеев весил 197 кг. С того момента он решил взять себя в руки.