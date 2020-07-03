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«Увидела свет»: Бабкина вспомнила кому 

Артём Кульша и ещё 4 31 минуту назад
«Видела свет»: Бабкина о выходе из комы
Фото: РИА Новости
Певица Надежда Бабкина видела свет в момент выхода из комы. Об этом она сама рассказала в эфире YouTube-шоу «Музыкалити».
В начале апреля, как сообщал «Рамблер», 70-летняя Бабкина заболела коронавирусной инфекцией COVID-19 и пневмонией и была госпитализирована. Она была введена в медикаментозную кому, провела в ней некоторое время, а в конце апреля выздоровела, полностью восстановилась и была выписана из больницы.
2 июля певица стала героиней «Музыкалити». В ходе шоу она рассказала, что во время пребывания в коме видела некую большую центрифугу. В момент выхода Бабкиной из комы центрифуга остановилась, та увидела свет и пришла в сознание.
«Голоса никакого не слышала», — добавила певица.
В июне Бабкина рассказала, что перед тем как заболеть коронавирусной инфекцией, соблюдала все меры предосторожности, а в искусственную кому была введена, потому что 80% ее легких были поражены, а почки отказали. Также она сообщила, что долго не могла выйти из комы, а будучи в ней, слышала то, что говорили врачи.
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Шоу-бизнес , Другое , Надежда Бабкина
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