«Видела свет»: Бабкина о выходе из комы

Певица Надежда Бабкина видела свет в момент выхода из комы. Об этом она сама рассказала в эфире YouTube-шоу «Музыкалити».

В начале апреля, как сообщал «Рамблер», 70-летняя Бабкина заболела коронавирусной инфекцией COVID-19 и пневмонией и была госпитализирована. Она была введена в медикаментозную кому, провела в ней некоторое время, а в конце апреля выздоровела, полностью восстановилась и была выписана из больницы.

2 июля певица стала героиней «Музыкалити». В ходе шоу она рассказала, что во время пребывания в коме видела некую большую центрифугу. В момент выхода Бабкиной из комы центрифуга остановилась, та увидела свет и пришла в сознание.

«Голоса никакого не слышала», — добавила певица.

В июне Бабкина рассказала, что перед тем как заболеть коронавирусной инфекцией, соблюдала все меры предосторожности, а в искусственную кому была введена, потому что 80% ее легких были поражены, а почки отказали. Также она сообщила, что долго не могла выйти из комы, а будучи в ней, слышала то, что говорили врачи.