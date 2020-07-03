«Видела свет»: Бабкина о выходе из комы

Певица Надежда Бабкина рассказала о странности, которую она увидела в момент выхода из комы.

"Есть (свет в конце тоннеля. — Прим. ред.). Видела свет, голоса никакого не слышала, но насчет света у меня была большая центрифуга", — сказала она в выпуске YouTube-шоу Максима Галкина "Музыкалити".

Артистка изобразила рукой в воздухе центрифугу с жужжащим звуком, которая в какой-то момент "бац — и остановилась". Когда эта центрифуга остановилась, Бабкина увидела серебристый цвет, после чего пришла в сознание и услышала медиков.

"И голоса слышны врачей, про что они говорят на своем каком-то медицинском языке. Я им первое что сказала, когда они повезли меня в реанимацию: "Главное — не впустить в себя страх, чтобы страх не вошел в человека. Я не боюсь, но для меня это неведомо, но моя жизнь в ваших руках", — отметила певица.

В начале апреля Бабкина почувствовала себя плохо: было трудно дышать, болела голова, тошнило и клонило в сон. В больнице у нее диагностировали двустороннюю пневмонию, при этом поражено было около 80 процентов тканей легких. Артистку ввели в искусственную кому. По словам представителей Бабкиной, тест на коронавирус оказался отрицательным.