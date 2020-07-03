«Готовы к диалогу»: сын Захарова вышел на связь

По словам адвоката актера Михаила Ефремова, с ним связался четвертый потерпевший в деле о ДТП со смертельным исходом. Об этом Эльман Пашаев рассказал изданию «СтарХит».

Как сообщал «Рамблер», вечером 8 июня в фургон Lada, за рулем которого был 57-летний Сергей Захаров , на большой скорости врезался джип под управлением пьяного Михаила Ефремова . Захаров получил серьезные травы и скончался в больнице. Изначально потерпевшими по делу были признаны брат Захарова, его супруга Маргарита и старший сын. Позднее стало известно, что второй сын погибшего — Валерий — также включен в число потерпевших.

То, что потерпевших стало больше, «абсолютно ничего не меняет и на размере компенсации, сумму которой определит суд, не отразится», пояснил Эльман Пашаев.

Адвокат также отметил, что на прошлой неделе ему звонили от Валерия.

«Сказали, что готовы к диалогу. Но не знаю, кто конкретно это был. Видимо, парень понимает, что идет семейная борьба. Он молодец, единственное, посмотрю, что захочет», — пояснил защитник.

Он также рассказал, что рекомендовал Михаилу Ефремову не смотреть новости, так как актер очень тяжело переживает гибель человека, а «родственники устроили шоу».