Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Идет семейная борьба»: на Ефремова вышел сын Захарова 

Алиса Селезнёва и ещё 1 18 минут назад
«Готовы к диалогу»: сын Захарова вышел на связь
Фото: © URA.RU
По словам адвоката актера Михаила Ефремова, с ним связался четвертый потерпевший в деле о ДТП со смертельным исходом. Об этом Эльман Пашаев рассказал изданию «СтарХит».
Как сообщал «Рамблер», вечером 8 июня в фургон Lada, за рулем которого был 57-летний Сергей Захаров, на большой скорости врезался джип под управлением пьяного Михаила Ефремова. Захаров получил серьезные травы и скончался в больнице. Изначально потерпевшими по делу были признаны брат Захарова, его супруга Маргарита и старший сын. Позднее стало известно, что второй сын погибшего — Валерий — также включен в число потерпевших.
То, что потерпевших стало больше, «абсолютно ничего не меняет и на размере компенсации, сумму которой определит суд, не отразится», пояснил Эльман Пашаев.
Адвокат также отметил, что на прошлой неделе ему звонили от Валерия.
«Сказали, что готовы к диалогу. Но не знаю, кто конкретно это был. Видимо, парень понимает, что идет семейная борьба. Он молодец, единственное, посмотрю, что захочет», — пояснил защитник.
Он также рассказал, что рекомендовал Михаилу Ефремову не смотреть новости, так как актер очень тяжело переживает гибель человека, а «родственники устроили шоу».
«Чувствует он себя сейчас нормально, но неразговорчивый, состояние подавленное, ему тяжело. Знаю, что книги читает, телевизор иногда смотрит — спортивные каналы и те, где нет новостей», — заявил Эльман Пашаев.
Видео дня. Бузова похвасталась элитной квартирой за 120 млн рублей
Комментарии 7
Шоу-бизнес , Общество , Происшествия , Михаил Ефремов , Сергей Захаров , StarHit
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Московский пенсионер отдал проституткам 1,2 млн рублей
Московский пенсионер отдал проституткам 1,2 млн рублей
«Я не понимаю»: Познер об обновленной Конституции РФ
«Я не понимаю»: Познер об обновленной Конституции РФ
«Петтинг не дольше двух минут»: Нагиев пожаловался на возраст
«Петтинг не дольше двух минут»: Нагиев пожаловался на возраст
Весь экипаж «Союза» погиб
Весь экипаж «Союза» погиб
Видео
Опубликовано видео задержания исламистов сотрудниками ФСБ
00:35
Опубликовано видео задержания исламистов сотрудниками ФСБ
Происшествия
Горящая незаконная врезка в газопроводе попала на видео
00:27
Горящая незаконная врезка в газопроводе попала на видео
Происшествия Пожары
Опубликовано видео пожара в доме на Тверской улице в Москве
00:24
Опубликовано видео пожара в доме на Тверской улице в Москве
Происшествия Новости Москвы
Швырнувшая ребенка воспитательница попала на видео
00:42
Швырнувшая ребенка воспитательница попала на видео
Происшествия
Спасение людей из пылающего микроавтобуса попало на видео
00:37
Спасение людей из пылающего микроавтобуса попало на видео
Происшествия Азия
Опубликовано видео метеора в небе над Токио
00:13
Опубликовано видео метеора в небе над Токио
В мире
Опубликовано видео с места обрушения здания в Нью-Йорке
00:27
Опубликовано видео с места обрушения здания в Нью-Йорке
Происшествия В мире
Инцидент с пробившей голову ребенку бутылкой попал на видео
00:13
Инцидент с пробившей голову ребенку бутылкой попал на видео
Происшествия
Пожар на Новорижском шоссе попал на видео
00:34
Пожар на Новорижском шоссе попал на видео
Лиса украла у москвичей панамку и штаны
00:14
Лиса украла у москвичей панамку и штаны
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение