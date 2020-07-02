Солнцев купил место на кладбище для своей пожилой жены 

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«Покой Катя найдет на сельском кладбище в Брянской области. Там прекрасное место: растут березки, недалеко протекает река. И, главное — недорого», — заявил шоумен.

По словам Солнцева, его супруга «заслуживает быть погребенной на таком кладбище».

Гоген посетовал, что места на московских кладбищах стоят слишком дорого.

Шоумен отметил, что выкупил сразу два места, по-видимому, он собирается покоиться рядом с супругой.

Солнцев отметил, что недалеко от будущего места захоронения Екатерины Терешкович живут друзья семьи, которые будут ухаживать за могилой.

В марте, как сообщал «Рамблер», Гоген Солнцев заявил, что его жена умирает, а он пытается вернуть ее к жизни.