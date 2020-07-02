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Рудковскую обвинили в пиаре на сыне из-за фото с Малаховым 

Артём Кульша 1 час назад
Рудковскую обвинили в пиаре на сыне из-за фото с Малаховым
Фото: РИА Новости
Скандальная публикация о сыне музыкального продюсера Яны Рудковской была пиаром. Такое мнение высказали пользователи инстаграма.
Некоторое время назад издание «СтарХит» сообщило, что семилетний сын Рудковской и тренера сборной России по фигурному катанию Евгения Плющенко Александр болен синдромом Аспергера.
Некоторое время спустя, как сообщал «Рамблер», Рудковская это опровергла и заявила о намерении жестко отреагировать на публикацию, допустив даже обращение в Международный суд по правам ребенка и Европейский суд по правам человека. Также она рассказала, что журналист Андрей Малахов, который некогда был главным редактором «СтарХита», извинился перед ней, хотя не имеет отношения к ситуации.
Вчера Рудковская опубликовала в своем инстаграме фотографию, на которой запечатлена с Малаховым и певцом Филиппом Киркоровым на праздновании дня рождения сына Киркорова Мартина. В подписи она назвала Малахова блистательным ньюсмейкером. Некоторые комментаторы заявили, что недавно Рудковская «хаяла» Малахова, и сочли тот факт, что теперь хвалит его, свидетельством того, что скандальная публикация «СтарХита» был пиаром.
«У меня никогда не было никаких вопросов и претензий к Андрею в ситуации с лживой статьей про Сашеньку. Претензии остаются к изданию "СтарХит"», — подчеркнула продюсер.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Филипп Киркоров , Мартин Киркоров , Яна Рудковская , Андрей Малахов , Евгений Плющенко , ЕСПЧ , СБОРНАЯ РОССИИ , StarHit
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