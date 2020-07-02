Карпович прокомментировала угрозы из-за Прилучного 

Актриса Мирослава Карпович впервые прокомментировала «популярность» в Сети из-за Павла Прилучного.

Карпович заявила, что впервые услышала о поступающих в ее адрес угрозах от друзей, которые позвонили и поинтересовались, все ли у нее в порядке.

«Знаете, с годами я стала мудрой и не обращаю внимание на хейт», — сказала она «Стархиту».

Звезда «Папиных дочек» отметила, что слухи о романе с Павлом Прилучным прибавили ей популярности в соцсетях — сейчас на страницу актрисы в Instagram подписаны 270 тысяч человек.

«Самое интересно, что всю пандемию я старалась, публиковала посты, и на меня подписалось только 10 тысяч человек. После того как возникла эта шумиха, на меня подписалось куда больше людей. То есть мне для этого не пришлось ничего делать! Так что спасибо недоброжелателям за мою популярность!» — сообщила Карпович.

При этом комментировать роман с Прилучным актриса отказалась, заявив, что принципиально не рассказывает о том, что происходит в ее личной жизни.