Водонаева похвасталась новой квартирой 

Российская телеведущая Алена Водонаева похвасталась приобретением новой квартиры. Она стала самой дорогой покупкой в жизни экс-участницы «Дома-2». Об этом пишет People Talk.

Недвижимость ведущей находится в Геленджике. Она видовая — расположена на последнем этаже. В квартире есть большая терраса, выходящая на три стороны, две из них смотрят на море и на горы.

«Приобрела во время этого карантина. Это был тот момент, когда я разбила свою копилку (деньги я копила несколько лет). Импульсивная покупка, решение было принято мной за две минуты с момента, когда я увидела апартаменты. Теперь у меня две квартиры в Геленджике и ни копейки накопленных денег, никакой подушки безопасности, но я влюбилась в нее», — поделилась ведущая.

Во время режима самоизоляции Водонаева рассказывала, что у нее сдают нервы, в результате чего она иногда плакала втайне от сына. По словам ведущей, она соскучилась по общению с людьми.