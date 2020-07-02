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Водонаева похвасталась новой квартирой 

Lenta.ru и ещё 1 47 минут назад
Водонаева похвасталась новой квартирой
Фото: РИА Новости
Российская телеведущая Алена Водонаева похвасталась приобретением новой квартиры. Она стала самой дорогой покупкой в жизни экс-участницы «Дома-2». Об этом пишет People Talk.
Недвижимость ведущей находится в Геленджике. Она видовая — расположена на последнем этаже. В квартире есть большая терраса, выходящая на три стороны, две из них смотрят на море и на горы.
«Приобрела во время этого карантина. Это был тот момент, когда я разбила свою копилку (деньги я копила несколько лет). Импульсивная покупка, решение было принято мной за две минуты с момента, когда я увидела апартаменты. Теперь у меня две квартиры в Геленджике и ни копейки накопленных денег, никакой подушки безопасности, но я влюбилась в нее», — поделилась ведущая.
Во время режима самоизоляции Водонаева рассказывала, что у нее сдают нервы, в результате чего она иногда плакала втайне от сына. По словам ведущей, она соскучилась по общению с людьми.
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Шоу-бизнес , Алена Водонаева
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