Нюша озвучила самые необычные презенты от мужчин

Нюша уже 10 лет выступает на сцене. Девушка смогла добиться популярности и известности. А три года назад она устроила свою личную жизнь. На Мальдивах состоялась ее свадьба с Игорем Сивовым. Теперь у супругов подрастает дочка Симба. Раньше о своей личной жизни артистка почти ничего не рассказывала. Известно, у нее был роман с Егором Кридом , но потом они долгое время не общались. Об отношениях с кумиром молодежи она поведала в YouTube-шоу «А поговорить?».

Также Нюша рассказала, как преодолела обиду, которую держала на Егора, и как ее муж отнесся к их дуэту. Ведущая Лаура Джугелия посетовала, что певица очень скучная и совсем не скандальная личность. При этом она решила узнать, как до семейной жизни артистка относилась к мужчинам.

Артистка призналась, что ее никогда не интересовали поклонники, которые после концертов звали ее на свидание или просили номер телефона. Она обращала внимание лишь на те, кто подступал к ней через друзей и знакомых. Также певица вспомнила о самых необычных подарках.

«Если говорить про крупные подарки, то я их не принимала. Были попытки подарить мне квартиру, машину, но я адекватно вовремя отказывала. У меня была адекватная реакция на это, потому что, как правило, так делают, когда хотят чего-то взамен, обязывают и так далее. Я даже так не могу вспомнить, что необычного мне могли подарить. Обычно это были мимимишности: большие медведи, букеты цветов.

Были романтичные подарки: необычное свидание, потому что я человек творческий, романтик, меня это больше покоряло и очаровывало, когда мужчины проявляют какую-то креативность, подходят с душой, а не когда: «Она клюнет на Картье, сейчас ей че-нибудь купим». Понятно, что этим меня было не удивить, я сама себе это могу купить», — поделилась она.

Также Нюша вспомнила, как однажды ей пришлось выступать перед одними мужчинами.