Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Попытки подарить мне квартиру»: Нюша озвучила самые необычные презенты от мужчин 

Teleprogramma.pro и ещё 2 1 час назад
Нюша озвучила самые необычные презенты от мужчин
Фото: instagram.com/nyusha_nyusha/
Нюша уже 10 лет выступает на сцене. Девушка смогла добиться популярности и известности. А три года назад она устроила свою личную жизнь. На Мальдивах состоялась ее свадьба с Игорем Сивовым. Теперь у супругов подрастает дочка Симба. Раньше о своей личной жизни артистка почти ничего не рассказывала. Известно, у нее был роман с Егором Кридом, но потом они долгое время не общались. Об отношениях с кумиром молодежи она поведала в YouTube-шоу «А поговорить?».
Также Нюша рассказала, как преодолела обиду, которую держала на Егора, и как ее муж отнесся к их дуэту. Ведущая Лаура Джугелия посетовала, что певица очень скучная и совсем не скандальная личность. При этом она решила узнать, как до семейной жизни артистка относилась к мужчинам.
Артистка призналась, что ее никогда не интересовали поклонники, которые после концертов звали ее на свидание или просили номер телефона. Она обращала внимание лишь на те, кто подступал к ней через друзей и знакомых. Также певица вспомнила о самых необычных подарках.
«Если говорить про крупные подарки, то я их не принимала. Были попытки подарить мне квартиру, машину, но я адекватно вовремя отказывала. У меня была адекватная реакция на это, потому что, как правило, так делают, когда хотят чего-то взамен, обязывают и так далее. Я даже так не могу вспомнить, что необычного мне могли подарить. Обычно это были мимимишности: большие медведи, букеты цветов.
Были романтичные подарки: необычное свидание, потому что я человек творческий, романтик, меня это больше покоряло и очаровывало, когда мужчины проявляют какую-то креативность, подходят с душой, а не когда: «Она клюнет на Картье, сейчас ей че-нибудь купим». Понятно, что этим меня было не удивить, я сама себе это могу купить», — поделилась она.
Также Нюша вспомнила, как однажды ей пришлось выступать перед одними мужчинами.
«Один раз было, когда было семь мужчин. Это был корпоратив, мы зашли в зал, и вот они всемером. Мы так же работали. Я переживала, что они будут сидеть весь концерт, но нет, они хлопали», — поделилась девушка.
Видео дня. Асмус снова разделась во время видеочата в новом фильме
Teleprogramma.pro: последние новости
«Не ожидала такой бурной реакции»: Орбакайте обратилась к хейтерам, затравившим ее за маску «Не ожидала такой бурной реакции»: Орбакайте обратилась к хейтерам, затравившим ее за маску «Вам должно быть стыдно»: Том Хэнкс разочарован людьми, игнорирующими коронавирус «Вам должно быть стыдно»: Том Хэнкс разочарован людьми, игнорирующими коронавирус Устроившая шапито в Дивеево Анастасия Волочкова нелепо оправдалась за свой поступок Устроившая шапито в Дивеево Анастасия Волочкова нелепо оправдалась за свой поступок
Комментарии
Шоу-бизнес , Крид , Лаура Джугелия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Я не понимаю»: Познер об обновленной Конституции РФ
«Я не понимаю»: Познер об обновленной Конституции РФ
«Засветилось на видео»: каким оружием РФ удивила мир
«Засветилось на видео»: каким оружием РФ удивила мир
«Петтинг не дольше двух минут»: Нагиев пожаловался на возраст
«Петтинг не дольше двух минут»: Нагиев пожаловался на возраст
«Вот будет зрелище, когда Джо Байден отомстит России»
«Вот будет зрелище, когда Джо Байден отомстит России»
Видео
Опубликовано видео пожара в доме на Тверской улице в Москве
00:24
Опубликовано видео пожара в доме на Тверской улице в Москве
Происшествия Новости Москвы
Швырнувшая ребенка воспитательница попала на видео
00:42
Швырнувшая ребенка воспитательница попала на видео
Происшествия
Спасение людей из пылающего микроавтобуса попало на видео
00:37
Спасение людей из пылающего микроавтобуса попало на видео
Происшествия Азия
Опубликовано видео метеора в небе над Токио
00:13
Опубликовано видео метеора в небе над Токио
В мире
Опубликовано видео с места обрушения здания в Нью-Йорке
00:27
Опубликовано видео с места обрушения здания в Нью-Йорке
Происшествия В мире
Инцидент с пробившей голову ребенку бутылкой попал на видео
00:13
Инцидент с пробившей голову ребенку бутылкой попал на видео
Происшествия
Пожар на Новорижском шоссе попал на видео
00:34
Пожар на Новорижском шоссе попал на видео
Лиса украла у москвичей панамку и штаны
00:14
Лиса украла у москвичей панамку и штаны
Новости Москвы
Опубликовано видео с места ДТП в Подмосковье
00:41
Опубликовано видео с места ДТП в Подмосковье
Момент падения дерева на машины попал на видео
00:34
Момент падения дерева на машины попал на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение