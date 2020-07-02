Ослепшую звезду советского кино оградили от друзей

Потерявшая зрение звезда советского кино 79-летняя Валентина Малявина , которая живёт в доме-пансионате для ветеранов науки РАН , почти не принимает никого из прежних друзей и коллег. Правда, это решение не её: такую жёсткую позицию заняла старшая сестра актрисы Татьяна, которую поддерживает персонал, говорят знакомые.

По словам актёра Александра Зайцева, он навещал подругу в начале двухтысячных, однако потом встречи прекратились.

Да, у Вали хорошие условия, но грустно смотреть на неё. Она как растение, дальше будет только хуже, — цитирует его StarHit

Сейчас Малявиной помогает Ирина Мирошниченко , которая время от времени приезжает в пансионат, рассказала актриса Элеонора Шашкова . При этом саму её не пустили на порог ни разу, хотя и были попытки, утверждает она.

Не понимает смысла запрета и актёр Александр Пятков . По его мнению, доступ к бывшей звезде киноэкрана закрыт неспроста. Но об истинных мотивах можно только догадываться.

Может, врачи считают: мол, нельзя ей волноваться. А излишняя информация вредна. Плюс ко всему она постоянно принимает лекарства. А возможно, это кому-то нужно, — предположил артист.

Впрочем, существуют и другие версии того, почему Малявина ведёт затворнический образ жизни. По словам её коллеги Бориса Бачурина, у актрисы ранимый и гордый характер, поэтому она не смогла бы принять какую-либо помощь от знакомых. Однако те, понимая её положение, не смогли бы удержаться от таких предложений.

Последний раз, по словам Бачурина, он встречался со своей знакомой, когда та уже потеряла зрение. Она узнала его лишь по голосу. Уже в ту пору у многих, кто её знал, опускались руки.

За последние годы Валентина Малявина лишь один раз рассказала о себе. В 2018 году в эфире программы « Андрей Малахов . Прямой эфир» на телеканале «Россия 1» она призналась, что до сих пор вспоминает бывшего мужа — актёра театра и кино Александра Збруева

В мужчинах я ценю талант, а потом уже ум. Я люблю талантливых людей. Уходила от них, потому что так получалось, — рассказала тогда актриса.

Збруев был первым супругом Малявиной, однако они расстались из-за её романа с режиссёром Павлом Арсёновым . Впрочем, много лет спустя актёр заявил, что не держит обиду на свою первую большую любовь. Вместе с тем, он не посещает её в пансионате, заявляя, что хочет запомнить её молодой и красивой.

Коллеги по театру Вахтангова вспоминают Малявину как талантливую актрису. Однако почти у каждый сожалеет о том, что её жизнь оказалась очень трудной. Второй её брак тоже распался из-за непростых отношений в семье и за её пределами. Детей завести так и не получилось. А третьи большие отношения с актёром Станиславом Жданько в один из самых кризисных периодов жизни актрисы закончились его гибелью. Мужчина был заколот ножом в 1978 году. Поначалу смерть сочли самоубийством, однако пять лет спустя Малявина была осуждена на девять лет. В 1988 году вышла по амнистии, но даже годы спустя настаивала на своей невиновности.

После тюрьмы ей удалось вернуться к работе в театре и кино. В 1993 году ей было присвоено звание Заслуженной артистки России. Однако в личной жизни её по-прежнему преследовали неудачи: с одним мужчиной отношения не сложились, другой был убит на улице. Актриса стала всё чаще бывать в неподходящих для неё компаниях. Один из сомнительных знакомых однажды толкнул её. Из-за полученной травмы в 2001 году Малявина и лишилась зрения.

В последний раз она появлялась на экранах в далеком 2000 году, исполнив эпизодическую роль в сериале «Редакция». Однако зрителям звезда советского кино запомнится по таким фильмам как «Король-олень», «Первое свидание», «Иваново детство» и другим.

Ранее NEWS.ru рассказывал о деталях убийства гражданского мужа Малявиной, за которое она была отправлена в тюрьму. Подобные случаи в жизни популярных людей, как оказалось, — далеко не редкость.