«Ефремов истязал женщин»

Знакомые актера Михаила Ефремова обвинили его в спаивании и избиении бывших жен. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

«Запомнившаяся история, когда он в порыве гнева запустил чашкой в свою возлюбленную, актрису Наталью Ионову. Только за то, что она посмела ему возразить, а он этого не выносил. Чашка разбилась, и осколок рассек девушке губу. У нее остался шрам на всю жизнь», — вспомнил он.

По его словам, в театр-студию «Современник-2», худруком которого являлся Ефремов, многие попадали через постель.

Сергеев отметил, что из-за пристрастия артиста к алкоголю учреждение «штормило». Он также рассказал, что Ефремов подсаживал всех своих жен на выпивку.

«Ася Воробьева настрадалась от него и сбежала. На его третью жену Евгению Добровольскую достаточно посмотреть — все на лице написано. Четвертая жена Ксения Качалина спивается. Пятая жена Соня до последнего терпела пьяные дебоши Ефремова», — рассказал режиссер.

Бывшая завлит МХТ Чехова Татьяна Бронзова подтвердила, что артист поднимал руку на жен. Особенно агрессивным он становился после алкоголя.

«Он совсем не добрый человек. Веселый среди друзей. А если кто-то ему будет перечить, то может ударить», — заявила Бронзова.

Она считает, что на наркотики Ефремова подсадила бывшая жена Качалина. Бронзова вспомнила, что однажды актер сказал, что не может играть в спектакле из-за сильной боли в горле. Артисту вызвали врача, который сказал, что Ефремов обжег слизистую кокаином.