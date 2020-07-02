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Знакомые Ефремова обвинили его в спаивании и избиении бывших жен 

Lenta.ru и ещё 2 1 час назад
«Ефремов истязал женщин»
Фото: РИА Новости
Знакомые актера Михаила Ефремова обвинили его в спаивании и избиении бывших жен. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
Режиссер Валерий Сергеев заявил, что артист «истязал женщин».
«Запомнившаяся история, когда он в порыве гнева запустил чашкой в свою возлюбленную, актрису Наталью Ионову. Только за то, что она посмела ему возразить, а он этого не выносил. Чашка разбилась, и осколок рассек девушке губу. У нее остался шрам на всю жизнь», — вспомнил он.
По его словам, в театр-студию «Современник-2», худруком которого являлся Ефремов, многие попадали через постель.
Сергеев отметил, что из-за пристрастия артиста к алкоголю учреждение «штормило». Он также рассказал, что Ефремов подсаживал всех своих жен на выпивку.
«Ася Воробьева настрадалась от него и сбежала. На его третью жену Евгению Добровольскую достаточно посмотреть — все на лице написано. Четвертая жена Ксения Качалина спивается. Пятая жена Соня до последнего терпела пьяные дебоши Ефремова», — рассказал режиссер.
Бывшая завлит МХТ Чехова Татьяна Бронзова подтвердила, что артист поднимал руку на жен. Особенно агрессивным он становился после алкоголя.
«Он совсем не добрый человек. Веселый среди друзей. А если кто-то ему будет перечить, то может ударить», — заявила Бронзова.
Она считает, что на наркотики Ефремова подсадила бывшая жена Качалина. Бронзова вспомнила, что однажды актер сказал, что не может играть в спектакле из-за сильной боли в горле. Артисту вызвали врача, который сказал, что Ефремов обжег слизистую кокаином.
Вечером 8 июня Ефремов устроил аварию в центре Москвы, он находился в состоянии алкогольного опьянения. Его машина выехала на встречную полосу и врезалась в фургон, водитель которого, Сергей Захаров, скончался в больнице из-за потери крови. Сам артист не пострадал, его отправили под домашний арест до 9 августа.
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Комментарии 4
Шоу-бизнес , Общество , Происшествия , Михаил Ефремов , Наталья Ионова , Сергей Захаров , Евгения Добровольская , Татьяна Бронзова , Валерий Сергеев , Ксения Качалина
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