«Никого нет»: Боня пожаловалась на отсутствие мужчин

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Виктория Боня редко рассказывает о личной жизни. После расставания с сыном ирландского миллиардера Майкла Смерфита — 35-летним Алексом Смерфитом — она воспитывает 8-летнюю дочь Анджелину. 40-летняя женщина полностью посвятила себя ребёнку. Последним ухажёром, замеченным рядом с моделью, стал 43-летний французский бизнесмен Пьер Андюран

Вместе с предпринимателем её видели на красной дорожке Каннского фестиваля в 2018-м. После разрыва отношений представителей сильной половины человечества рядом с Боней пока не наблюдается. На «затишье» в личной жизни Виктория пожаловалась подписчикам в социальной сети, пишет KP.RU.

Мужа нет, парня нет. Никого нет. Достало уже одиночество, — призналась звезда.

Сейчас Боня вместе с дочерью живёт в Княжестве Монако. Там же поселился и отец девочки — Алекс Смерфит. Звезда отправилась в континентальную Европу из Лондона, где хотела остаться надолго. Кроме того, пасмурная и дождливая английская погода не нравится Анджелине.

Мама с девочкой арендовали в Монте-Карло дорогую квартиру с видом на Средиземное море. К тому же Боня хочет, чтобы ребёнок чаще общался с Алексом. Молодые люди познакомились в 2010 году в Москве. Отец Алекса является владельцем крупного предприятия по производству картонных упаковок. Сам отпрыск бизнесмена хотел открыть в России кондитерскую сеть.

17 марта 2012 года у пары родилась Анджелина. Сразу после известия о беременности мужчина увёз возлюбленную в Монако, где живёт его семья. После разрыва Боня вместе с дочкой переехала из Монако в Лос-Анджелес (США), а затем в Лондон. Молодые люди официально так и не зарегистрировали отношения. По словам Бони, она сошлась с ирландцем не из-за денег, а по любви.

Ранее NEWS.ru сообщал, что сын ирландского миллиардера Алекс Смерфит два года боролся с тяжёлой болезнью. Врачи не могли поставить ему точный диагноз, в связи с этим мужчине пришлось заниматься самолечением, а также прибегнуть к нетрадиционной медицине. Об этом рассказала его бывшая возлюбленная Виктория Боня.