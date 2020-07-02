Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Никого нет»: Виктория Боня пожаловалась на отсутствие мужчин 

News.ru 1 час назад
«Никого нет»: Боня пожаловалась на отсутствие мужчин
Фото: Gil Zetbase, CC BY-SA 4.0/wikipedia
Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Виктория Боня редко рассказывает о личной жизни. После расставания с сыном ирландского миллиардера Майкла Смерфита — 35-летним Алексом Смерфитом — она воспитывает 8-летнюю дочь Анджелину. 40-летняя женщина полностью посвятила себя ребёнку. Последним ухажёром, замеченным рядом с моделью, стал 43-летний французский бизнесмен Пьер Андюран.
Вместе с предпринимателем её видели на красной дорожке Каннского фестиваля в 2018-м. После разрыва отношений представителей сильной половины человечества рядом с Боней пока не наблюдается. На «затишье» в личной жизни Виктория пожаловалась подписчикам в социальной сети, пишет KP.RU.
Мужа нет, парня нет. Никого нет. Достало уже одиночество, — призналась звезда.
Сейчас Боня вместе с дочерью живёт в Княжестве Монако. Там же поселился и отец девочки — Алекс Смерфит. Звезда отправилась в континентальную Европу из Лондона, где хотела остаться надолго. Кроме того, пасмурная и дождливая английская погода не нравится Анджелине.
Мама с девочкой арендовали в Монте-Карло дорогую квартиру с видом на Средиземное море. К тому же Боня хочет, чтобы ребёнок чаще общался с Алексом. Молодые люди познакомились в 2010 году в Москве. Отец Алекса является владельцем крупного предприятия по производству картонных упаковок. Сам отпрыск бизнесмена хотел открыть в России кондитерскую сеть.
17 марта 2012 года у пары родилась Анджелина. Сразу после известия о беременности мужчина увёз возлюбленную в Монако, где живёт его семья. После разрыва Боня вместе с дочкой переехала из Монако в Лос-Анджелес (США), а затем в Лондон. Молодые люди официально так и не зарегистрировали отношения. По словам Бони, она сошлась с ирландцем не из-за денег, а по любви.
Ранее NEWS.ru сообщал, что сын ирландского миллиардера Алекс Смерфит два года боролся с тяжёлой болезнью. Врачи не могли поставить ему точный диагноз, в связи с этим мужчине пришлось заниматься самолечением, а также прибегнуть к нетрадиционной медицине. Об этом рассказала его бывшая возлюбленная Виктория Боня.
Видео дня. Асмус снова разделась во время видеочата в новом фильме
News.ru: последние новости
Дочь Пугачёвой затравили за фото в маске Дочь Пугачёвой затравили за фото в маске Нагиев похвалился идеальным торсом и пожаловался на возраст Нагиев похвалился идеальным торсом и пожаловался на возраст Дочь Сергея Бодрова впервые показалась на широкой публике Дочь Сергея Бодрова впервые показалась на широкой публике
Комментарии
Шоу-бизнес , Пьер Андюран , Виктория Боня , Комсомольская правда
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Весь экипаж «Союза» погиб
Весь экипаж «Союза» погиб
Московский пенсионер отдал проституткам 1,2 млн рублей
Московский пенсионер отдал проституткам 1,2 млн рублей
«Я не понимаю»: Познер об обновленной Конституции РФ
«Я не понимаю»: Познер об обновленной Конституции РФ
Специалист рассказал об истинном характере сына Лукашенко
Специалист рассказал об истинном характере сына Лукашенко
Видео
Спасение людей из пылающего микроавтобуса попало на видео
00:37
Спасение людей из пылающего микроавтобуса попало на видео
Происшествия Азия
Опубликовано видео метеора в небе над Токио
00:13
Опубликовано видео метеора в небе над Токио
В мире
Опубликовано видео с места обрушения здания в Нью-Йорке
00:27
Опубликовано видео с места обрушения здания в Нью-Йорке
Происшествия В мире
Инцидент с пробившей голову ребенку бутылкой попал на видео
00:13
Инцидент с пробившей голову ребенку бутылкой попал на видео
Происшествия
Пожар на Новорижском шоссе попал на видео
00:34
Пожар на Новорижском шоссе попал на видео
Лиса украла у москвичей панамку и штаны
00:14
Лиса украла у москвичей панамку и штаны
Новости Москвы
Опубликовано видео с места ДТП в Подмосковье
00:41
Опубликовано видео с места ДТП в Подмосковье
Момент падения дерева на машины попал на видео
00:34
Момент падения дерева на машины попал на видео
Путин проголосовал по поправкам в Конституцию и попал на видео
00:10
Путин проголосовал по поправкам в Конституцию и попал на видео
«Обосрался»: Порошенко поглумился над прокурором
00:10
«Обосрался»: Порошенко поглумился над прокурором
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение