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Волочкова просит рассмотреть в Москве дело из-за поездки в Дивеево 

Говорит Москва 1 час назад
Волочкова обратилась с просьбой в суд
Фото: РИА Новости
Балерина направила в Нижегородский суд ходатайство о рассмотрении административных материалов по месту своего жительства.
Просьба Анастасии Волочковой будет рассмотрена судом 3 июля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу судов общей юрисдикции Нижегородской области.
Ранее подобное ходатайство поступило от водителя балерины, сопровождавшего её в поездке.
В минувшие выходные Волочкова опубликовала в Instagram фотографии из деревни Дивеево, где она посетила монастырь. Глава Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что закон един для всех, и сообщил о составлении административных протоколов в отношении балерины. Речь идёт о статьях о невыполнении правил поведения при режиме повышенной готовности и о нарушении закона в области санитарно-эпидемиологического благополучия.
В конце апреля сообщалось, что у 76 человек на территории Дивеевского монастыря нашли коронавирус. 11 июня монастырь закрыли и посещать его могут только местные жители.
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Шоу-бизнес , Глеб Никитин , Интерфакс , Москва , Нижегородская Область
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