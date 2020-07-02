Волочкова обратилась с просьбой в суд

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Балерина направила в Нижегородский суд ходатайство о рассмотрении административных материалов по месту своего жительства.

Просьба Анастасии Волочковой будет рассмотрена судом 3 июля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу судов общей юрисдикции Нижегородской области

Ранее подобное ходатайство поступило от водителя балерины, сопровождавшего её в поездке.

В минувшие выходные Волочкова опубликовала в Instagram фотографии из деревни Дивеево, где она посетила монастырь. Глава Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что закон един для всех, и сообщил о составлении административных протоколов в отношении балерины. Речь идёт о статьях о невыполнении правил поведения при режиме повышенной готовности и о нарушении закона в области санитарно-эпидемиологического благополучия.

В конце апреля сообщалось, что у 76 человек на территории Дивеевского монастыря нашли коронавирус. 11 июня монастырь закрыли и посещать его могут только местные жители.