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Лера Кудрявцева выругалась на телефонного мошенника и записала видеообращение 

Lenta.ru 1 час назад
«Просто отстаньте»: Кудрявцева выругалась на мошенника
Фото: РИА Новости
Телеведущая Лера Кудрявцева рассказала о попытке мошенников обмануть ее с помощью якобы звонка из банка. В сторис Instagram она записала видеообращение, в котором пояснила, что выругалась на собеседника в телефонном разговоре.
«Позвонили, якобы у меня была попытка входа в личный кабинет с какого-то другого устройства. Короче, мошенники», — отметила ведущая.
По ее словам, подобные звонки поступали и многим ее знакомым.
Кудрявцева заметила, что ложные представители банка «пытаются развести людей, и очень многие на это ведутся».
«И мне сейчас опять звонили. Ну достали уже, правда достали!» — подчеркнула она.
Она добавила, что выругалась на мошенника, так как «никогда не стесняется в выражениях».
«Я не скажу ни код, ни номер карты, никуда не введу ничего. Просто, отстаньте от меня», — заключила Кудрявцева.
Ранее 22-летняя девушка рассказала, как случайно отдала все свои сбережения мошенникам. Она поделилась историей о том, как стала жертвой аферистов и какой урок из этого извлекла.
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Шоу-бизнес , Лера Кудрявцева
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