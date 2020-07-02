О реакции на буллинг он порассуждал в передаче "Просто о сложном с Софико Шеварднадзе " в "Яндекс. Эфире". Ведущая программы отметила, что Харламов стал жертвой нападок со стороны пользователей соцсетей, однако "прекрасно вынес" эту травлю. Тем не менее, считает Шеварднадзе, комику все же было больно выслушивать все, что на него свалилось.

"Я не буду ставить какие-то оценки или рассказывать какие-то ощущения, потому что Гарик мой близкий друг, и я слишком глубоко знаю всю эту историю. Я всего лишь в общих чертах скажу следующее: я считаю, что, да, действительно, это было, при этом Гарик держался супермолодцом, и я очень сильно приветствую Гарика во всех смыслах этого слова" — сказал Джанибекян в ответ.

Ранее стало известно, что Асмус и Харламов решили развестись после восьми лет брака. По словам пары, скандальный фильм "Текст" и третьи лица в этой ситуации не виноваты.