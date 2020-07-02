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«Работают, как крепостные»: Пригожин оценил положение артистов 

РИА Новости 2 часа назад
«Как крепостные»: Пригожин оценил положение артистов
Фото: РИА Новости
Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал свое высказывание о том, что артисты оказались в тяжелом положении в связи с отменой выступлений, отметив, что творческая интеллигенция имеет право на поддержку государства, как и представители любой другой профессии, пишет издание "Собеседник.ru".
При этом продюсер заявил, что российские артисты, в отличие от коллег за рубежом, зарабатывающих участием в фестивалях и телевизионных эфирах, "работают, как крепостные". В пример он привел песенные фестивали, где в жюри часто сидят известные артисты. По его словам, они не получают за это деньги.
"Но кто-то же выделяет средства на это. Артист приезжает туда, чтобы показать свою новую песню на ТВ, привозит на свои деньги весь коллектив", — рассказал Пригожин.
Продюсер назвал способ изменить ситуацию в лучшую сторону для артистов.
"Только два артиста сказали в свое время: "Халявы не будет!" — это Сергей Шнуров и Алла Пугачева. Если бы все артисты так себя повели, то к нам бы по-другому относились", — отметил он.
Также Пригожин отметил, что в СМИ были сообщения, что некоторые представители шоу-бизнеса критически отреагировали на его слова о положении артистов во время пандемии, однако в общении с ним они опровергли сказанное.
"Шоу-бизнес — это лицемерное сообщество, вруны за глаза", — заключил продюсер.
Недавно из-за слов Пригожина о том, что популярные артисты бедствуют в связи с отменой выступлений, разгорелся конфликт с музыкантом Сергеем Шнуровым. Также о тяжелом положении рассказал и шоумен Сергей Глушко, известный под псевдонимом Тарзан. Он заявил, что артисты не получают ни копейки, в отличие от "бабушек и дедушек".
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Комментарии 2
Шоу-бизнес , Сергей Шнуров , Сергей Глушко , Иосиф Пригожин , Алла Пугачева
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