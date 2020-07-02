«Петтинг не дольше двух минут»: Нагиев пожаловался на возраст

Известный российский шоумен и актер Дмитрий Нагиев предстал перед поклонниками со взмокшим обнаженным торсом, при этом посетовав на трудности сексуальной активности, с которыми ему приходится сталкиваться в силу возраста.

На своей официальной странице в Instagram знаменитый ведущий продемонстрировал видео-ролик, на котором он шествовал в полуобнаженном виде. На видимой в кадре влажной части тела актера отсутствовала одежда, а элементами гардероба служили лишь несколько золотых цепочек. В описании к видео актер пожаловался подписчикам на возрастные проблемы.

— В моем возрасте, наверное, петтинг не должен быть дольше двух минут. Иначе вот. Чуть в отруби не превратился. Посоветуйте какой-нибудь центр реабилитации, — прокомментировал видео артист.

Подписчики Нагиева посчитали, что их кумир иронизирует, говоря об усталости в сексуальной активности. Жалобы артиста на возраст были восприняты фолловерами как шутка, которые похвалили своего любимца за отличное чувство юмора. Вместе с тем подписчики лестно отозвались о внешнем виде актера и его сексуальности.

— "Как можно быть таким секси в таком возрасте", "Да просто "секси" — это не всегда слащавая молодая морда, а чаще юмор + интеллект + харизма", "Дима даже после петтинга красив, как бог" (авторский стиль сохранен — прим. ред.), — отметили подписчики Нагиева.

Также один из поклонников ведущего, отозвавшийся о своем кумире как о "глыбе", посоветовал ему оставить Джигану центры реабилитации и "прочие рехабы".

Ранее редакция VSE42.Ru сообщала, что российский актер и шоумен Дмитрий Нагиев впервые рассказал о своей возлюбленной, с которой они вместе уже много лет.