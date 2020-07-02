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«Петтинг не дольше двух минут»: оголенный Нагиев пожаловался фанатам на возраст 

Vse42.ru и ещё 1 1 час назад
«Петтинг не дольше двух минут»: Нагиев пожаловался на возраст
Фото: РИА Новости
Известный российский шоумен и актер Дмитрий Нагиев предстал перед поклонниками со взмокшим обнаженным торсом, при этом посетовав на трудности сексуальной активности, с которыми ему приходится сталкиваться в силу возраста.
На своей официальной странице в Instagram знаменитый ведущий продемонстрировал видео-ролик, на котором он шествовал в полуобнаженном виде. На видимой в кадре влажной части тела актера отсутствовала одежда, а элементами гардероба служили лишь несколько золотых цепочек. В описании к видео актер пожаловался подписчикам на возрастные проблемы.
— В моем возрасте, наверное, петтинг не должен быть дольше двух минут. Иначе вот. Чуть в отруби не превратился. Посоветуйте какой-нибудь центр реабилитации, — прокомментировал видео артист.
Подписчики Нагиева посчитали, что их кумир иронизирует, говоря об усталости в сексуальной активности. Жалобы артиста на возраст были восприняты фолловерами как шутка, которые похвалили своего любимца за отличное чувство юмора. Вместе с тем подписчики лестно отозвались о внешнем виде актера и его сексуальности.
— "Как можно быть таким секси в таком возрасте", "Да просто "секси" — это не всегда слащавая молодая морда, а чаще юмор + интеллект + харизма", "Дима даже после петтинга красив, как бог" (авторский стиль сохранен — прим. ред.), — отметили подписчики Нагиева.
Также один из поклонников ведущего, отозвавшийся о своем кумире как о "глыбе", посоветовал ему оставить Джигану центры реабилитации и "прочие рехабы".
Ранее редакция VSE42.Ru сообщала, что российский актер и шоумен Дмитрий Нагиев впервые рассказал о своей возлюбленной, с которой они вместе уже много лет.
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Шоу-бизнес , Дмитрий Нагиев
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