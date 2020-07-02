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«Вы делаете это за деньги»: хейтеры накинулись на Орбакайте 

Алиса Селезнёва и ещё 1 21 минуту назад
«Не пугайте людей»: Орбакайте затравили за фото
Фото: АГН Москва/Global Look Press
Певица Кристина Орбакайте высказала в Instagram свое изумление по поводу реакции пользователей соцсети на ее фото в маске.
Ранее артистка разместила свою фотографию в черно-белой маске и призвала поклонников «заботиться о себе и об окружающих». В комментариях к записи Орбакайте раскритиковали за ношение маски, обвинив в рекламе.
«Такими темпами я от всех звезд отпишусь. Хотя да, как же я не учла, концертов нет, надо же на чем-то зарабатывать, хоть на рекламе масочного режима», — отметила viktorialavelina.
«Не пугайте людей! Вы это делаете за деньги, а они сидят и паникуют бесплатно…», — заявила oksanochka0612.
«Реклама в каждом слове», — уверена tanibernstein.
Кристину Орбакайте настолько удивила реакция на ее сообщение, что она записала для хейтеров отдельное видеообращение.
«Мои дорогие подписчики и хейтеры, я, честно говоря, после моего последнего поста не ожидала от вас такой бурной реакции на то, что я ношу маску в общественных местах. Честно говоря, я обескуражена. Что я могу при этом рекламировать?» — поинтересовалась певица.
Артистка отметила, что рекламировать своим постом она могла только «наше здоровье» и взаимоуважение и напомнила, что ношение маски «гигиенично» и может защитить окружающих, если человек болен, но еще не знает об этом.
«Рамблер» писал, что ранее американский актер Том Хэнкс пристыдил людей, которые во время пандемии коронавируса не моют руки, не носят защитные маски и не соблюдают социальную дистанцию.
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Комментарии 16
Шоу-бизнес , Том Хэнкс , Кристина Орбакайте
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