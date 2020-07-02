«Не пугайте людей»: Орбакайте затравили за фото

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от KRISTINA ORBAKAITE (@orbakaite_k) 30 Июн 2020 в 9:27 PDT Ранее артистка разместила свою фотографию в черно-белой маске и призвала поклонников «заботиться о себе и об окружающих». В комментариях к записи Орбакайте раскритиковали за ношение маски, обвинив в рекламе.

«Такими темпами я от всех звезд отпишусь. Хотя да, как же я не учла, концертов нет, надо же на чем-то зарабатывать, хоть на рекламе масочного режима», — отметила viktorialavelina.

«Не пугайте людей! Вы это делаете за деньги, а они сидят и паникуют бесплатно…», — заявила oksanochka0612.

«Реклама в каждом слове», — уверена tanibernstein.

Кристину Орбакайте настолько удивила реакция на ее сообщение, что она записала для хейтеров отдельное видеообращение.

«Мои дорогие подписчики и хейтеры, я, честно говоря, после моего последнего поста не ожидала от вас такой бурной реакции на то, что я ношу маску в общественных местах. Честно говоря, я обескуражена. Что я могу при этом рекламировать?» — поинтересовалась певица.

Артистка отметила, что рекламировать своим постом она могла только «наше здоровье» и взаимоуважение и напомнила, что ношение маски «гигиенично» и может защитить окружающих, если человек болен, но еще не знает об этом.