Стало известно о состоянии Проскурина накануне смерти

Перед смертью актер Виктор Проскурин жаловался на боли в груди, пишет газета "Московский Комсомолец".

Сообщается, что в конце мая артист вызвал скорую помощь к себе в квартиру. Помимо боли в груди он обратил внимание на небольшую температуру. Мужчину госпитализировали с предварительным диагнозом "бронхопневмония".

Ранее супруга Проскурина Ирина Хонда сообщила, что актер страдал хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ). У него случился очередной приступ. Актера отвезли в больницу, где он скончался. Хонда назвала одной из вероятных причин появления болезни курение. Она напомнила, что у Проскурина был и рак, но причиной смерти стал не он.

По ее словам, коронавируса у Проскурина не было. Когда артиста привезли в больницу из приемного покоя, его отправили на ИВЛ. Смерть актера стала для его супруги неожиданностью.

Виктор Проскурин родился в 1952 году и окончил театральное училище имени Щукина. Он известен по ролям в таких фильмах, как "Большая перемена", "Пиковая дама", "Жестокий романс", "Выйти замуж за капитана" и многих других. В 1982 году он получил звание заслуженного артиста РСФСР.