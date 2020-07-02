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Стало известно о состоянии актера Проскурина накануне смерти 

РИА Новости 42 минуты назад
Стало известно о состоянии Проскурина накануне смерти
Фото: © РИА Новости / Валерий Мельников
Перед смертью актер Виктор Проскурин жаловался на боли в груди, пишет газета "Московский Комсомолец".
Сообщается, что в конце мая артист вызвал скорую помощь к себе в квартиру. Помимо боли в груди он обратил внимание на небольшую температуру. Мужчину госпитализировали с предварительным диагнозом "бронхопневмония".
Ранее супруга Проскурина Ирина Хонда сообщила, что актер страдал хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ). У него случился очередной приступ. Актера отвезли в больницу, где он скончался. Хонда назвала одной из вероятных причин появления болезни курение. Она напомнила, что у Проскурина был и рак, но причиной смерти стал не он.
По ее словам, коронавируса у Проскурина не было. Когда артиста привезли в больницу из приемного покоя, его отправили на ИВЛ. Смерть актера стала для его супруги неожиданностью.
Виктор Проскурин родился в 1952 году и окончил театральное училище имени Щукина. Он известен по ролям в таких фильмах, как "Большая перемена", "Пиковая дама", "Жестокий романс", "Выйти замуж за капитана" и многих других. В 1982 году он получил звание заслуженного артиста РСФСР.
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Шоу-бизнес , Виктор Проскурин , Московский комсомолец
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