Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Адвокат Ефремова заявил, что потерпевший в деле о ДТП «готов к диалогу» 

РИА Новости и ещё 19 2 часа назад
Адвокат Ефремова заявил, что потерпевший в деле о ДТП «готов к диалогу»
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Четвертый потерпевший в деле о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова, которым стал второй сын погибшего Сергея Захарова, вышел на связь, заявил в интервью порталу «StarHit» адвокат актера Эльман Пашаев.
Юрист отметил, что в курсе о том, что потерпевший прибег к услугам другого адвоката.
"Мне кто-то звонил от Валерия (сына Захарова. — Прим. Ред.) на прошлой неделе. Сказали, что готовы к диалогу. Но не знаю, кто конкретно это был", — рассказал он.
При этом адвокат похвалил родственника погибшего в аварии в центре Москвы.
"Видимо, парень понимает, что идет семейная борьба. Он молодец, единственное, посмотрю, что захочет", — заключил Пашаев.
Он добавил, что появление нового потерпевшего в деле о ДТП «абсолютно ничего не меняет» и не отразится на размере компенсации, сумму которой определит суд.
О том, что брата, вдову и сына Захарова официально признали потерпевшими по делу, ранее заявил их представитель Александр Добровинский.
Вечером 8 июня Михаил Ефремов за рулем джипа пересек двойную сплошную на Смоленской площади, выехал на полосу встречного движения и врезался в фургон «Лада». Его водителя экстренно госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой. Утром мужчина скончался. Экспертиза подтвердила, что в момент ДТП актер был пьян, а позже в крови у него обнаружили следы наркотиков.
Спустя несколько дней после аварии Ефремов записал видеообращение и попросил прощения у семьи погибшего, а также обещал помощь, если «ее примут». Однако их представитель сообщил, что родственники не приняли извинения и отказались от денежной компенсации. Сейчас артист находится под домашним арестом, ему грозит до 12 лет лишения свободы.
Видео дня. Асмус снова разделась во время видеочата в новом фильме
Последние новости
Врач назвал характерную для долгожителей черту Врач назвал характерную для долгожителей черту Ефремов выступил с политическим заявлением Ефремов выступил с политическим заявлением Проценко предположил, кто мог выбросить медкарты умерших возле больницы Проценко предположил, кто мог выбросить медкарты умерших возле больницы
Комментарии
Шоу-бизнес , Общество , Происшествия , Александр Добровинский , Михаил Ефремов , Сергей Захаров , РИА Новости , StarHit , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Харламов пошутил про развод с Асмус
Харламов пошутил про развод с Асмус
«Я не понимаю»: Познер об обновленной Конституции РФ
«Я не понимаю»: Познер об обновленной Конституции РФ
Трампа уличили в инцесте
Трампа уличили в инцесте
«В Германии вновь накаляется атмосфера»"
«В Германии вновь накаляется атмосфера»"
Видео
Опубликовано видео пожара в доме на Тверской улице в Москве
00:24
Опубликовано видео пожара в доме на Тверской улице в Москве
Происшествия Новости Москвы
Швырнувшая ребенка воспитательница попала на видео
00:42
Швырнувшая ребенка воспитательница попала на видео
Происшествия
Спасение людей из пылающего микроавтобуса попало на видео
00:37
Спасение людей из пылающего микроавтобуса попало на видео
Происшествия Азия
Опубликовано видео метеора в небе над Токио
00:13
Опубликовано видео метеора в небе над Токио
В мире
Опубликовано видео с места обрушения здания в Нью-Йорке
00:27
Опубликовано видео с места обрушения здания в Нью-Йорке
Происшествия В мире
Инцидент с пробившей голову ребенку бутылкой попал на видео
00:13
Инцидент с пробившей голову ребенку бутылкой попал на видео
Происшествия
Пожар на Новорижском шоссе попал на видео
00:34
Пожар на Новорижском шоссе попал на видео
Лиса украла у москвичей панамку и штаны
00:14
Лиса украла у москвичей панамку и штаны
Новости Москвы
Опубликовано видео с места ДТП в Подмосковье
00:41
Опубликовано видео с места ДТП в Подмосковье
Момент падения дерева на машины попал на видео
00:34
Момент падения дерева на машины попал на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение