Адвокат Ефремова заявил, что потерпевший в деле о ДТП «готов к диалогу» 

МОСКВА , 3 июл — РИА Новости. Четвертый потерпевший в деле о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова , которым стал второй сын погибшего Сергея Захарова , вышел на связь, заявил в интервью порталу «StarHit» адвокат актера Эльман Пашаев.

Юрист отметил, что в курсе о том, что потерпевший прибег к услугам другого адвоката.

"Мне кто-то звонил от Валерия (сына Захарова. — Прим. Ред.) на прошлой неделе. Сказали, что готовы к диалогу. Но не знаю, кто конкретно это был", — рассказал он.

При этом адвокат похвалил родственника погибшего в аварии в центре Москвы.

"Видимо, парень понимает, что идет семейная борьба. Он молодец, единственное, посмотрю, что захочет", — заключил Пашаев.

Он добавил, что появление нового потерпевшего в деле о ДТП «абсолютно ничего не меняет» и не отразится на размере компенсации, сумму которой определит суд.

О том, что брата, вдову и сына Захарова официально признали потерпевшими по делу, ранее заявил их представитель Александр Добровинский

Вечером 8 июня Михаил Ефремов за рулем джипа пересек двойную сплошную на Смоленской площади, выехал на полосу встречного движения и врезался в фургон «Лада». Его водителя экстренно госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой. Утром мужчина скончался. Экспертиза подтвердила, что в момент ДТП актер был пьян, а позже в крови у него обнаружили следы наркотиков.

Спустя несколько дней после аварии Ефремов записал видеообращение и попросил прощения у семьи погибшего, а также обещал помощь, если «ее примут». Однако их представитель сообщил, что родственники не приняли извинения и отказались от денежной компенсации. Сейчас артист находится под домашним арестом, ему грозит до 12 лет лишения свободы.