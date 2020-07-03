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Адвокат Ефремова признался в сокрытии информации от актера 

Lenta.ru и ещё 22 34 минуты назад
Адвокат Ефремова признался в сокрытии информации от актера
Фото: Lenta.ru
Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы актера Михаила Ефремова в суде, признался в сокрытии информации от артиста. Его слова передает Starhit.
«Я ничего ему не говорю и рекомендую не смотреть новости. Он и так мучается, что человек погиб, а тут еще его родственники шоу устроили», — объяснил Пашаев. Он добавил, что ему придется ввести Ефремова в курс дела на встрече со следователем.
Адвокат отметил, что Ефремов в настоящее время «неразговорчивый»: «Состояние подавленное, ему тяжело».
2 июля Пашаев заявил, что в семье водителя Сергея Захарова, погибшего в результате ДТП с Ефремовым, идет борьба за деньги. Он подчеркнул, что актер «до сих пор не знает, что творят родственники погибшего».
Вечером 8 июня Ефремов устроил аварию в центре Москвы, он находился в состоянии алкогольного опьянения. Его машина выехала на встречную полосу и врезалась в фургон, водитель которого, Сергей Захаров, скончался в больнице из-за потери крови. Сам артист не пострадал, его отправили под домашний арест до 9 августа.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Общество , Происшествия , Михаил Ефремов , Сергей Захаров , StarHit
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