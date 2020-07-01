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Боярскую разыскивают судебные приставы 

Ирина Лебедева 18 минут назад
Приставы разыскивают Боярскую
Фото: РИА Новости
Еще в апреле Некоммерческая организация «Фонд — региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» обратилась в суд с иском к Елизавете Боярской за неуплату 19 462, 99 рубля за капитальный ремонт, — информирует РИА ФАН.
Речь идет не о той шикарной квартире в 600 кв. метров, которую она не так давно приобрела. Это долг за другое жилье, расположенное в знаменитом доходном доме Мальцевой на Итальянской улице. Ее Боярская, судя по всему, сдает, причем абсолютно легально. Аренда таких квартир в самом центре Санкт-Петербурга — порядка 60–100 тысяч рублей в месяц, в зависимости от «начинки» и дизайна.
Другой вопрос, что с этой квартирой не первый раз что-то происходит. В 2011 году на Боярскую ополчились жильцы дома — она хотела пристроить балкон. В результате попытка не удалась. Позднее актриса два года судилась с соседями снизу (ее жилплощадь на 4 этаже) из-за того, им залили квартиру по вине арендатора. В итоге Елизавете пришлось выплачивать почти 900 000 рублей.
Как ранее писал «Рамблер», знаменитая российская актриса Елизавета Боярская предстала перед своими подписчиками в соцсети без макияжа. В период самоизоляции 34-летняя артистка предпочитает не пользоваться косметикой.
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Шоу-бизнес , Елизавета Боярская , РИА ФАН
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