Приставы разыскивают Боярскую

Еще в апреле Некоммерческая организация «Фонд — региональный оператор капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» обратилась в суд с иском к Елизавете Боярской за неуплату 19 462, 99 рубля за капитальный ремонт, — информирует РИА ФАН.

Речь идет не о той шикарной квартире в 600 кв. метров, которую она не так давно приобрела. Это долг за другое жилье, расположенное в знаменитом доходном доме Мальцевой на Итальянской улице. Ее Боярская, судя по всему, сдает, причем абсолютно легально. Аренда таких квартир в самом центре Санкт-Петербурга — порядка 60–100 тысяч рублей в месяц, в зависимости от «начинки» и дизайна.

Другой вопрос, что с этой квартирой не первый раз что-то происходит. В 2011 году на Боярскую ополчились жильцы дома — она хотела пристроить балкон. В результате попытка не удалась. Позднее актриса два года судилась с соседями снизу (ее жилплощадь на 4 этаже) из-за того, им залили квартиру по вине арендатора. В итоге Елизавете пришлось выплачивать почти 900 000 рублей.