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Дочь Анастасии Заворотнюк показала дом матери 

News.ru и ещё 2 37 минут назад
Дочь Анастасии Заворотнюк показала дом матери
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
Он находится в Новомосковском административном округе столицы.
Анна опубликовала в Instagram фото, на котором она сидит возле большого куста роз и зелёной ограды, закрывающими дом от посторонних глаз. Анна ничего не написала о матери, она только посетовала, что ей недавно сожгли волосы в салоне красоты.
Принимаю ситуацию такой, какая она есть, волосы отрастут, обиды пройдут. А мои близкие любят меня любой, — пописала снимок дочь «прекрасной няни».
Коттедж в Крекшино, где Анна Стрюкова провела три месяца самоизоляции, актриса и её муж Пётр Чернышёв решили купить ещё восемь лет назад. Из московской квартиры они переехали в загородный дом в 2015 году. Состояние актрисы на сегодня её семья никак не комментирует.
Ранее NEWS.ru сообщал, что наследница российской актрисы Анастасии Заворотнюк Анна Стрюкова поделилась с подписчиками своим счастьем. Девушка рассказала, что этого момента она ждала целых три месяца. После этого девушка опубликовала кадры из салона красоты.
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Комментарии 5
Шоу-бизнес , Анастасия Заворотнюк , Петр Чернышев
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