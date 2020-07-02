Дочь Анастасии Заворотнюк показала дом матери 

Он находится в Новомосковском административном округе столицы.

Анна опубликовала в Instagram фото, на котором она сидит возле большого куста роз и зелёной ограды, закрывающими дом от посторонних глаз. Анна ничего не написала о матери, она только посетовала, что ей недавно сожгли волосы в салоне красоты.

Принимаю ситуацию такой, какая она есть, волосы отрастут, обиды пройдут. А мои близкие любят меня любой, — пописала снимок дочь «прекрасной няни».

Коттедж в Крекшино, где Анна Стрюкова провела три месяца самоизоляции, актриса и её муж Пётр Чернышёв решили купить ещё восемь лет назад. Из московской квартиры они переехали в загородный дом в 2015 году. Состояние актрисы на сегодня её семья никак не комментирует.