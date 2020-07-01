«Немного пьяные»: Богомолов высмеял Собчак

Ксения смущалась в ответ на вопросы мужа, а поклонники с удивлением обнаружили, что у телеведущей есть вредная привычка.

Сразу после скандала, произошедшего в монастыре, Собчак вместе с супругом Константином Богомоловым отправилась в Санкт-Петербург . Вечер они провели вместе с друзьями. О том, что на встрече был алкоголь, стало понятно по состоянию телеведущей.

Муж решил запечатлеть ее в таком виде на камеру, а после опубликовал все в сети. Благодаря этому поклонники звезды смогли увидеть, как она ведет себя в обычной жизни. Их позабавило, что Ксения стала смущаться на камеру и словно стеснялась отвечать на вопросы мужа. Она говорила мягко и была кроткой. Характерная для нее дерзость внезапно куда-то пропала.

Когда Константин стал высмеивать, что Ксения Анатольевна вновь нетрезвая, она парировала — это не совсем так. Телеведущая принялась доказывать это, выдавая скороговорки одну за другой. Здесь стоит отметить профессионализм дамы. Звезда ни разу не сбилась и сказала все правильно.

В кадр попала не только Ксения, но и сигарета. Подписчики с удивлением для себя обнаружили, что Собчак до сих пор курит. Никто из них даже не подозревал, что у телеведущей осталась эта вредная привычка. Кстати, большинство сигарету не одобрили, и предложили Ксении бросить курить.

Попутно пользователи обратили внимание на подпись Константина. По словам режиссера, они поняли, что муж хоть и высмеивает супругу, но с любовью.

Как ни странно, но Собчак глазами Богомолова нравится пользователям сети. Режиссер умеет снимать ее так, что женщина выглядит по-настоящему симпатичной и милой.