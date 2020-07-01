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Богомолов с любовью высмеял нетрезвую Собчак 

Клео.Ру 3 часа назад
«Немного пьяные»: Богомолов высмеял Собчак
Фото: @xenia_sobchak
Ксения смущалась в ответ на вопросы мужа, а поклонники с удивлением обнаружили, что у телеведущей есть вредная привычка.
Сразу после скандала, произошедшего в монастыре, Собчак вместе с супругом Константином Богомоловым отправилась в Санкт-Петербург. Вечер они провели вместе с друзьями. О том, что на встрече был алкоголь, стало понятно по состоянию телеведущей.
Муж решил запечатлеть ее в таком виде на камеру, а после опубликовал все в сети. Благодаря этому поклонники звезды смогли увидеть, как она ведет себя в обычной жизни. Их позабавило, что Ксения стала смущаться на камеру и словно стеснялась отвечать на вопросы мужа. Она говорила мягко и была кроткой. Характерная для нее дерзость внезапно куда-то пропала.
Когда Константин стал высмеивать, что Ксения Анатольевна вновь нетрезвая, она парировала — это не совсем так. Телеведущая принялась доказывать это, выдавая скороговорки одну за другой. Здесь стоит отметить профессионализм дамы. Звезда ни разу не сбилась и сказала все правильно.
В кадр попала не только Ксения, но и сигарета. Подписчики с удивлением для себя обнаружили, что Собчак до сих пор курит. Никто из них даже не подозревал, что у телеведущей осталась эта вредная привычка. Кстати, большинство сигарету не одобрили, и предложили Ксении бросить курить.
Попутно пользователи обратили внимание на подпись Константина. По словам режиссера, они поняли, что муж хоть и высмеивает супругу, но с любовью.
Как ни странно, но Собчак глазами Богомолова нравится пользователям сети. Режиссер умеет снимать ее так, что женщина выглядит по-настоящему симпатичной и милой.
«Почему вы не всегда такая искренняя? Очень мило здесь общаетесь», «Ксюша, вы здесь — прелесть», «Неожиданно, но Собчак здесь красивая. Очень милая получилась, приятная».
Мнение фолловеров поддержали друзья и коллеги Ксении. В таком виде телеведущая понравилась Нателле Крапивиной, Светлане Лободе, Яне Расковаловой и Александру Арутюнову.
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Шоу-бизнес , Нателла Крапивина , Александр Арутюнов , Константин Богомолов , Светлана Лобода , Санкт-Петербург
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