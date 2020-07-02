Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Как вам не стыдно: Том Хэнкс пристыдил игнорирующих маски людей 

Мир24 и ещё 1 16 минут назад
«Как вам не стыдно»: Том Хэнкс обратился к людям
Фото: Reuters
Одни из первых звезд, переболевших коронавирусом, — Том Хэнкс с супругой Ритой Уилсон, стали ярыми пропогандистами средств индивидуальной защиты. На пресс-конференции по поводу выхода в онлайн военной драмы «Грейхаунд» Хэнкс не сдержал эмоций.
Во время пресс-конференции по поводу выхода фильма «Грейхаунд», премьера которого состоится 10 июля на Apple TV+, Хэнкс обратился к тем, кто считает меры предосторожности излишними.
«На самом деле есть только три вещи, которые мы можем сделать, чтобы попасть в завтрашний день: надеть маску, держать социальную дистанцию и мыть руки. Эти вещи так просты, так легки, что, если кто-то не может найти в себе силы практиковать их, то…да просто как вам не стыдно?!», — цитирует актера CNN.
Хэнкс призывает людей «внести свой вклад» в общее дело и помочь остановить распространение коронавируса.
«Это очень просто. Если вы едете на машине, вы же не поддаете газу на повороте, а сбрасываете скорость, чтобы не убраться в поворот и не сбить пешеходов. Это же просто здравый смысл», — подчеркнул Том Хэнкс.
Видео дня. Сотрудники МЧС России вместе с сотрудниками ХимСпаса пытаются локализовать последствия аварии
Мир24: последние новости
Умер актер Виктор Проскурин Умер актер Виктор Проскурин Максим Фадеев похудел на 100 кило и поразил поклонников Максим Фадеев похудел на 100 кило и поразил поклонников Леди Гага пожаловалась на шоубизнес и отправила цветы Билли Айлиш Леди Гага пожаловалась на шоубизнес и отправила цветы Билли Айлиш
Комментарии 2
Шоу-бизнес , Том Хэнкс , Рита Уилсон , Apple , CNN
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Московский пенсионер отдал проституткам 1,2 млн рублей
Московский пенсионер отдал проституткам 1,2 млн рублей
Весь экипаж «Союза» погиб
Весь экипаж «Союза» погиб
Сын погибшего в ДТП с Ефремовым сделал заявление
Сын погибшего в ДТП с Ефремовым сделал заявление
Вид «гламурного» батюшки вызвал недовольство в РПЦ
Вид «гламурного» батюшки вызвал недовольство в РПЦ
Видео
Пожар на Новорижском шоссе попал на видео
00:34
Пожар на Новорижском шоссе попал на видео
Лиса украла у москвичей панамку и штаны
00:14
Лиса украла у москвичей панамку и штаны
Новости Москвы
Опубликовано видео с места ДТП в Подмосковье
00:41
Опубликовано видео с места ДТП в Подмосковье
Момент падения дерева на машины попал на видео
00:34
Момент падения дерева на машины попал на видео
Путин проголосовал по поправкам в Конституцию и попал на видео
00:10
Путин проголосовал по поправкам в Конституцию и попал на видео
«Обосрался»: Порошенко поглумился над прокурором
00:10
«Обосрался»: Порошенко поглумился над прокурором
В мире
США оставили Европу без лекарства от COVID-19
02:45
США оставили Европу без лекарства от COVID-19
В мире Другое
«Наша девочка наконец доехала до своего дома»
02:52
«Наша девочка наконец доехала до своего дома»
Происшествия
Нападение сотрудника Генпрокуратуры на полицейских попало на видео
00:57
Нападение сотрудника Генпрокуратуры на полицейских попало на видео
Момент аварии на Севастопольском проспекте попал на видео
00:45
Момент аварии на Севастопольском проспекте попал на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение