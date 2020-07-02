«Как вам не стыдно»: Том Хэнкс обратился к людям

Одни из первых звезд, переболевших коронавирусом, — Том Хэнкс с супругой Ритой Уилсон , стали ярыми пропогандистами средств индивидуальной защиты. На пресс-конференции по поводу выхода в онлайн военной драмы «Грейхаунд» Хэнкс не сдержал эмоций.

Во время пресс-конференции по поводу выхода фильма «Грейхаунд», премьера которого состоится 10 июля на Apple TV+, Хэнкс обратился к тем, кто считает меры предосторожности излишними.

«На самом деле есть только три вещи, которые мы можем сделать, чтобы попасть в завтрашний день: надеть маску, держать социальную дистанцию и мыть руки. Эти вещи так просты, так легки, что, если кто-то не может найти в себе силы практиковать их, то…да просто как вам не стыдно?!», — цитирует актера CNN.

Хэнкс призывает людей «внести свой вклад» в общее дело и помочь остановить распространение коронавируса.

«Это очень просто. Если вы едете на машине, вы же не поддаете газу на повороте, а сбрасываете скорость, чтобы не убраться в поворот и не сбить пешеходов. Это же просто здравый смысл», — подчеркнул Том Хэнкс.