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«Как вам не стыдно»: Хэнкс обрушился на не носящих маски людей 

Артём Кульша и ещё 1 26 минут назад
«Как вам не стыдно»: Том Хэнкс обратился к людям
Фото: Reuters
Людям, которые не моют руки, не носят защитные маски и не соблюдают социальную дистанцию, должно быть стыдно. Об этом, как сообщает издание «Мир 24», заявил американский актер Том Хэнкс.
В марте, как сообщал «Рамблер», Хэнкс переболел коронавирусной инфекцией COVID-19. В тот момент он находился в Австралии, куда приехал для участия в съемках фильма. Он прошел курс лечения в одной из больниц города Голд-Кост и выздоровел.
На днях состоялась онлайн-премьера фильма «Грейхаунд» американского режиссера Аарона Шнайдера. Хэнкс сыграл в нем капитана эскадренного миноносца «Грейхаунд» Эрнста Краузе. Действие картины разворачивается во время Второй мировой войны.
В ходе пресс-конференции по случаю онлайн-премьеры картины Хэнкс назвал ношение маски, соблюдение дистанции и мытье рук залогом попадания человека в завтрашний день.
«Эти вещи так просты, что, если кто-то не может найти в себе силы практиковать их, то… Да просто как вам не стыдно?!» — также заявил он.
Вспышка заболеваемости инфекцией COVID-19, которую вызывает коронавирус SARS-CoV-2 началась в декабре в Китае. Согласно последним данным, во всем мире число заболевших превысило 10,6 миллиона человек.
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Шоу-бизнес , Том Хэнкс , Аарон Шнайдер
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