«Как вам не стыдно»: Том Хэнкс обратился к людям

Людям, которые не моют руки, не носят защитные маски и не соблюдают социальную дистанцию, должно быть стыдно. Об этом, как сообщает издание «Мир 24», заявил американский актер Том Хэнкс

В марте, как сообщал «Рамблер», Хэнкс переболел коронавирусной инфекцией COVID-19. В тот момент он находился в Австралии, куда приехал для участия в съемках фильма. Он прошел курс лечения в одной из больниц города Голд-Кост и выздоровел.

На днях состоялась онлайн-премьера фильма «Грейхаунд» американского режиссера Аарона Шнайдера . Хэнкс сыграл в нем капитана эскадренного миноносца «Грейхаунд» Эрнста Краузе. Действие картины разворачивается во время Второй мировой войны.

В ходе пресс-конференции по случаю онлайн-премьеры картины Хэнкс назвал ношение маски, соблюдение дистанции и мытье рук залогом попадания человека в завтрашний день.

«Эти вещи так просты, что, если кто-то не может найти в себе силы практиковать их, то… Да просто как вам не стыдно?!» — также заявил он.

Вспышка заболеваемости инфекцией COVID-19, которую вызывает коронавирус SARS-CoV-2 началась в декабре в Китае. Согласно последним данным, во всем мире число заболевших превысило 10,6 миллиона человек.