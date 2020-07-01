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«Гасконцев прислал!»: Волочкова заклеймила губернатора 

Ирина Лебедева и ещё 1 40 минут назад
Анастасия Волочкова в инстаграме разместила видеоролики, запечатлевшие ее конфликт с полицией в селе Дивеево Нижегородской области. По ее словам, она приезжала туда, чтобы помолиться в монастыре и навестить друзей.
«Вы нищеброды»: Волочкова оскорбила полицию в Дивеево
Балерина прокомментировала ситуацию гневным постом в микроблоге.
«Вот таким безобразным образом губернатор Нижегородской области Никитин подослал в дом моих друзей, где мы обедали, пять гасконцев, которые бесцеремонно ворвались, не представившись и не показав никаких документов! И устроивших мне допрос, не имея на это права. Любой правоохранитель обязан представить документ! Вот вам и доказательство, что этого не было. С камеры видеонаблюдения. Я никаких протоколов не подписывала, понимая этот дешевый ход губернатора. Фу! Вот с позором и ни с чем они и ушли. Как это низко!»
Речь идет о том, что Волочкова и ее водитель якобы нарушили режим карантина и теперь им грозят немаленькие штрафы.
«Перепугался присутствия в Дивеево Волочковой. Так в чем угроза-то? В том, что я приехала помолиться и тихонечко пообедать у друзей? Значит, есть чего бояться ему. Только Правды о нем самом. Но то, что он устроил — это поступок труса. Аж пять гасконцев прислать. Мне есть чем ответить. Я могу пять ссылок представить людям о губернаторском бесчестии, бессовестном обворовывание области и граждан и многом его беспределе… Но я не стану уподобляться бессовестным трусливым людям. Я пойду до конца, защищая правду и людей!», — резюмирует звезда.
Как ранее писал «Рамблер», балерина Анастасия Волочкова посетила Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь во время карантина, пригрозив скандалам сотрудникам правоохранительных органов, которые составили на нее протокол.
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Шоу-бизнес , Видео , Анастасия Волочкова , МВД , Нижегородская Область
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