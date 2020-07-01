В СМИ и в социальных сетях продолжается обсуждение развода Гарика Харламова и Кристины Асмус.
Утверждается, что у известного телеведущего весьма непростой характер. Так, Олеся Сазыкина, продюсер, которая много лет работала с Харламовым, рассказала журналистам «Комсомольской правды» о своем видении ситуации, которая привела к разводу пары.
Сазыкина считает, что именно увлечения Харламова, которые трудносовместимы с семейной жизнью, могли стать причиной того, что брак распался.
"Выпить не прочь. Он типичный такой представитель шоу-бизнеса. Страшный игроман. Часто летал в Сочи играть в казино, зависал там. Постоянно просиживал в онлайн-играх. Много денег на это уходило. Но тут даже не в деньгах дело — мало какую женщину устроит, когда муж проводит время за играми", — приводит слова продюсера «КП».
Как ранее писал «Рамблер», поклонники Гарика Харламова и Кристины Асмус заподозрили пару в обмане. Интернет-пользователи предположили, что заявление о разводе было сделано в рамках участия артистов в скандальном Youtube-шоу CommentOut.