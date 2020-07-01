Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Страшный игроман»: подробности конфликта Харламова и Асмус 

Ирина Лебедева 15 минут назад
В СМИ и в социальных сетях продолжается обсуждение развода Гарика Харламова и Кристины Асмус.
Утверждается, что у известного телеведущего весьма непростой характер. Так, Олеся Сазыкина, продюсер, которая много лет работала с Харламовым, рассказала журналистам «Комсомольской правды» о своем видении ситуации, которая привела к разводу пары.
Сазыкина считает, что именно увлечения Харламова, которые трудносовместимы с семейной жизнью, могли стать причиной того, что брак распался.
"Выпить не прочь. Он типичный такой представитель шоу-бизнеса. Страшный игроман. Часто летал в Сочи играть в казино, зависал там. Постоянно просиживал в онлайн-играх. Много денег на это уходило. Но тут даже не в деньгах дело — мало какую женщину устроит, когда муж проводит время за играми", — приводит слова продюсера «КП».
Как ранее писал «Рамблер», поклонники Гарика Харламова и Кристины Асмус заподозрили пару в обмане. Интернет-пользователи предположили, что заявление о разводе было сделано в рамках участия артистов в скандальном Youtube-шоу CommentOut.
Комментарии 19
Шоу-бизнес , Видео , Гарик Харламов , Олеся Сазыкина , Кристина Асмус , Комсомольская правда
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Московский пенсионер отдал проституткам 1,2 млн рублей
Московский пенсионер отдал проституткам 1,2 млн рублей
Весь экипаж «Союза» погиб
Весь экипаж «Союза» погиб
В США предложили России вместо «Ангары» летать на батуте
В США предложили России вместо «Ангары» летать на батуте
В Польше наткнулись на останки сотни детей
В Польше наткнулись на останки сотни детей
Видео
Момент падения дерева на машины попал на видео
00:34
Момент падения дерева на машины попал на видео
Путин проголосовал по поправкам в Конституцию и попал на видео
00:10
Путин проголосовал по поправкам в Конституцию и попал на видео
Нападение сотрудника Генпрокуратуры на полицейских попало на видео
00:57
Нападение сотрудника Генпрокуратуры на полицейских попало на видео
Момент аварии на Севастопольском проспекте попал на видео
00:45
Момент аварии на Севастопольском проспекте попал на видео
Происходящее в Сочи после начала курортного сезона сняли на видео
00:51
Происходящее в Сочи после начала курортного сезона сняли на видео
Военные на бронетранспортере наехали на легковую машину и попали на видео
00:49
Военные на бронетранспортере наехали на легковую машину и попали на видео
Полицейская операция в деловом районе Парижа попала на видео
00:55
Полицейская операция в деловом районе Парижа попала на видео
Названа причина смерти Виктора Проскурина
00:32
Названа причина смерти Виктора Проскурина
Общество Другое
«Тяжелый кризис»: Меркель оказалась в сложной ситуации
01:35
«Тяжелый кризис»: Меркель оказалась в сложной ситуации
В мире Европа
Путин и Лукашенко открыли Ржевский мемориал и попали на видео
00:28
Путин и Лукашенко открыли Ржевский мемориал и попали на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение