«Не прочь выпить и любил казино»

Продюсер Олеся Сазыкина, которая работала с юмористом Гариком Харламовым с 2003 года, рассказала, что могло послужить причиной развода.
"Он выпить не прочь. Типичный такой представитель шоу-бизнеса. Часто летал в Сочи играть в казино, зависал там. Постоянно просиживал в онлайн-играх. Много денег на это уходило. Но тут даже не в деньгах дело — мало какую женщину устроит, когда муж проводит время за играми", — цитирует РЕН ТВ Сазыкину.
Сазыкина также отметила, что Харламов "не очень приветствовал карьеризм жены", в то время как Кристина Асмус в последнее время стала набирать все большую популярность.