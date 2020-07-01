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«Не прочь выпить и любил казино»: продюсер рассказала о причинах развода Харламова и Асмус 

Свободная пресса 19 минут назад
«Не прочь выпить и любил казино»
Фото: Instagram
Продюсер Олеся Сазыкина, которая работала с юмористом Гариком Харламовым с 2003 года, рассказала, что могло послужить причиной развода.
"Он выпить не прочь. Типичный такой представитель шоу-бизнеса. Часто летал в Сочи играть в казино, зависал там. Постоянно просиживал в онлайн-играх. Много денег на это уходило. Но тут даже не в деньгах дело — мало какую женщину устроит, когда муж проводит время за играми", — цитирует РЕН ТВ Сазыкину.
Сазыкина также отметила, что Харламов "не очень приветствовал карьеризм жены", в то время как Кристина Асмус в последнее время стала набирать все большую популярность.
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Шоу-бизнес , Гарик Харламов , Олеся Сазыкина , Кристина Асмус , РЕН ТВ
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