Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Харламов пошутил про развод с Асмус и вспомнил Гузееву 

Lenta.ru и ещё 23 39 минут назад
«Жена узнала»: Харламов пошутил про развод с Асмус
Фото: globallookpress.com
Резидент Comedy Club Гарик Харламов пошутил про развод с актрисой Кристиной Асмус. Он опубликовал несколько юмористических картинок, в которых выдуманные эксперты рассуждают о причинах расставания пары. Соответствующий пост доступен в его Instagram-аккаунте.
Так, причиной развода Харламова и Асмус в публикации называются «неудачный» финальный сезон сериала «Игра престолов», любовь комика к монгольскому языку, буква «о» в фамилии Харламова, покемон Бульбазавр и даже знаменитое платье-мем, которое разным пользователям кажется черно-синим или бело-золотым.
Комик не обошел стороной и ведущую телешоу «Давай поженимся!» Ларису Гузееву, над которой он регулярно подшучивает в соцсетях. Так, одна из фотографий показывает обложку ненастоящего журнала SuperGar, на которой напечатаны слова Харламова «Моя жена узнала, что я — креативный продюсер "Давай поженимся!"», а также фраза, якобы принадлежащая ведущей шоу, «Гарик 8 лет скрывал свою должность даже от [генерального директора Первого канала Константина] Эрнста».
@garikkharlamov
Другая картинка — обложка американского журнала The New York Post, где приведена цитата Пентагона: «Харламов влиял на выбор невест в "Давай поженимся!"» Еще одной причиной расставания стали «несмешные шутки Харламова» про «Давай поженимся» и «Жить здорово!», которые якобы не нравились Асмус.
«Помогу нашим желтым друзьям и добавлю немного фантазии сам! Это мои версии происходящего. Приятного чтения, листайте», — подписал комик.
Харламов и Асмус объявили о разводе через аккаунты в Instagram днем 22 июня. Актриса пояснила, что к такому решению супруги пришли давно, около года назад. Харламов поблагодарил жену за восемь лет совместной жизни и заверил, что они продолжат воспитывать общую дочь. Пара поженилась в 2013 году, у них родилась дочь Анастасия.
Видео дня. Асмус снова разделась во время видеочата в новом фильме
Последние новости
Раскрыты детали отношений Гитлера с его единственной любовью Раскрыты детали отношений Гитлера с его единственной любовью Швеция извлекла выгоду из отказа от карантина Швеция извлекла выгоду из отказа от карантина Объявлены результаты голосования по поправкам к Конституции Объявлены результаты голосования по поправкам к Конституции
Комментарии
Шоу-бизнес , Гарик Харламов , Кристина Асмус , Лариса Гузеева , Пентагон
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Московский пенсионер отдал проституткам 1,2 млн рублей
Московский пенсионер отдал проституткам 1,2 млн рублей
«Я не понимаю»: Познер об обновленной Конституции РФ
«Я не понимаю»: Познер об обновленной Конституции РФ
«Петтинг не дольше двух минут»: Нагиев пожаловался на возраст
«Петтинг не дольше двух минут»: Нагиев пожаловался на возраст
Весь экипаж «Союза» погиб
Весь экипаж «Союза» погиб
Видео
Опубликовано видео пожара в доме на Тверской улице в Москве
00:24
Опубликовано видео пожара в доме на Тверской улице в Москве
Происшествия Новости Москвы
Швырнувшая ребенка воспитательница попала на видео
00:42
Швырнувшая ребенка воспитательница попала на видео
Происшествия
Спасение людей из пылающего микроавтобуса попало на видео
00:37
Спасение людей из пылающего микроавтобуса попало на видео
Происшествия Азия
Опубликовано видео метеора в небе над Токио
00:13
Опубликовано видео метеора в небе над Токио
В мире
Опубликовано видео с места обрушения здания в Нью-Йорке
00:27
Опубликовано видео с места обрушения здания в Нью-Йорке
Происшествия В мире
Инцидент с пробившей голову ребенку бутылкой попал на видео
00:13
Инцидент с пробившей голову ребенку бутылкой попал на видео
Происшествия
Пожар на Новорижском шоссе попал на видео
00:34
Пожар на Новорижском шоссе попал на видео
Лиса украла у москвичей панамку и штаны
00:14
Лиса украла у москвичей панамку и штаны
Новости Москвы
Опубликовано видео с места ДТП в Подмосковье
00:41
Опубликовано видео с места ДТП в Подмосковье
Момент падения дерева на машины попал на видео
00:34
Момент падения дерева на машины попал на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение