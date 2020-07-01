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«Неожиданно. Как любая смерть»: Умер Виктор Проскурин 

Ирина Лебедева и ещё 34 27 минут назад
«Неожиданно, как любая смерть»: Умер Виктор Проскурин
Фото: ТАСС
Виктор Проскурин, известный советский и российский актер, умер на 69-м году жизни. Известно, что он долгое время боролся с тяжелой болезнью, но не терял надежду и работал буквально до последнего времени. К сожалению, недуг оказался сильней.
«Умер Витюша. Виктор Алексеевич Проскурин. Мой муж. Мой друг. Я не знаю, что сказать, так как я пока в шоке. Все неожиданно. Как любая смерть», — сообщила в Facebook его супруга Ирина Хонда.
Зрителям Виктор Проскурин известен по ролям Геннадия Ляпишева в «Большой перемене», купца Василия Вожеватова в фильме Рязанова «Жестокий романс», многим другим. В 1982 году ему было присвоено звание заслуженного артиста. Он снимался в кино до последних дней.
Как ранее писал «Рамблер», в какой-то момент Проскурин внезапно пропал из поля зрения публики.
Как оказалось, в то время у популярного артиста диагностировали весьма редкое для мужчин заболевание — анорексию. Он сильно похудел — весил всего 42 килограмма. Выяснилось, что недуг стал следствием куда более страшной болезни — рака. К счастью, благодаря помощи друга Проскурин попал к хорошему врачу, который смог поставить его на ноги.
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Шоу-бизнес , Общество , Происшествия , Виктор Проскурин
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