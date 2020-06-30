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В отношении бывшего актера Сынгаевского заведено уголовное производство 

Газета.Ru 1 час назад
На звезду «Покровских ворот» завели уголовное дело
Фото: kino-teatr.ru
Бывший актер Владимир Сынгаевский предстанет перед судом по делу о мошенничестве с недвижимостью. Об этом сообщает "Интерфакс".
Московская прокуратура направила уголовное дело в Бутырский суд для рассмотрения по существу.
Представитель прокуратуры по северо-восточному округу Москвы Людмила Нефедова уточнила, что дело возбуждено в отношении "ранее судимого жителя столицы".
Обвинение утверждено в соответствии со статьями "Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере", а также "Покушение на мошенничество".
Актер Владимир Сынгаевский исполнял эпизодические роли культовых советских фильмах, в том числе "Д'Артаньян и три мушкетера", "Покровские ворота", а также "Не бойся, я с тобой".
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Шоу-бизнес , Происшествия , Владимир Сынгаевский , Генпрокуратура РФ
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