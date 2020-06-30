На звезду «Покровских ворот» завели уголовное дело

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Бывший актер Владимир Сынгаевский предстанет перед судом по делу о мошенничестве с недвижимостью. Об этом сообщает "Интерфакс".

Московская прокуратура направила уголовное дело в Бутырский суд для рассмотрения по существу.

Представитель прокуратуры по северо-восточному округу Москвы Людмила Нефедова уточнила, что дело возбуждено в отношении "ранее судимого жителя столицы".

Обвинение утверждено в соответствии со статьями "Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере", а также "Покушение на мошенничество".

Актер Владимир Сынгаевский исполнял эпизодические роли культовых советских фильмах, в том числе "Д'Артаньян и три мушкетера", "Покровские ворота", а также "Не бойся, я с тобой".