Раскрыты подробности фильма Собчак про монастырь

Фильм Ксении Собчак о Среднеуральском женском монастыре схиигумена Сергия Романова будет посвящен избиениям подростков в обители. Об этом со ссылкой на осведомленные источники сообщает URA.RU

Как писал «Рамблер», ранее Ксения Собчак со съемочной группой прибыла в захваченный опальным схиигуменом Сергием монастырь на Урале для съемок фильма. Там съемочную группу встретили единомышленники Сергия и избили журналистов.

По данным источников, знакомых с работой Собчак над фильмом, часть историй о насилии в стенах обители прозвучит как из уст самих бывших послушников, так и от журналистки. Так, бывшая послушница по имени Христина заявила, что детей в монастыре били кабелем и пороли ремнем.

При этом екатеринбургская православная активистка Раиса Ильина, много лет «воюющая» против Сергия заявила, что помимо избиений, в монастыре удерживают людей. Она привела в пример историю о том, как помогала матери разыскивать дочь, которую не отпускали из обители и прятали дальних скитах.

Есть и истории о непосильных послушаниях и работах, которые превращаются в рабский труд. Бунтовать против этого нельзя, в ответ говорят: «Учись послушанию. Послушание превыше молитвы», заявила Ильина.

При этом представитель отца Сергия Всеволод Могучев подчеркнул, что никогда не слышал о насилии в обители.