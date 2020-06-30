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Стало известны подробности фильма Собчак про монастырь 

Алиса Селезнёва 1 час назад
Раскрыты подробности фильма Собчак про монастырь
Фото: РИА Новости
Фильм Ксении Собчак о Среднеуральском женском монастыре схиигумена Сергия Романова будет посвящен избиениям подростков в обители. Об этом со ссылкой на осведомленные источники сообщает URA.RU.
Как писал «Рамблер», ранее Ксения Собчак со съемочной группой прибыла в захваченный опальным схиигуменом Сергием монастырь на Урале для съемок фильма. Там съемочную группу встретили единомышленники Сергия и избили журналистов.
По данным источников, знакомых с работой Собчак над фильмом, часть историй о насилии в стенах обители прозвучит как из уст самих бывших послушников, так и от журналистки. Так, бывшая послушница по имени Христина заявила, что детей в монастыре били кабелем и пороли ремнем.
При этом екатеринбургская православная активистка Раиса Ильина, много лет «воюющая» против Сергия заявила, что помимо избиений, в монастыре удерживают людей. Она привела в пример историю о том, как помогала матери разыскивать дочь, которую не отпускали из обители и прятали дальних скитах.
Есть и истории о непосильных послушаниях и работах, которые превращаются в рабский труд. Бунтовать против этого нельзя, в ответ говорят: «Учись послушанию. Послушание превыше молитвы», заявила Ильина.
При этом представитель отца Сергия Всеволод Могучев подчеркнул, что никогда не слышал о насилии в обители.
«Все дети, которые есть в монастыре — на виду. Если бы там было такое, чтобы кого-то били или насиловали, как минимум, кто-то бы узнал об этом. Но ни одного даже намека на такое я никогда не наблюдал», — отметил он.
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Шоу-бизнес , Ксения Собчак , РИА Ura.ru
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