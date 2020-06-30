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Рудковская устроила публичную разборку с матерью 

Артём Кульша 1 час назад
Рудковская устроила публичную разборку с матерью
Фото: РИА Новости
Музыкальный продюсер Яна Рудковская устроила разборку со своей матерью, записала это на видео и опубликовала его в своем инстаграме.
Вчера она разместила там постановочную видеозапись, на которой спорит со своей матерью о том, кто будет сидеть с ее семилетним сыном Александром. Его бабушка заявляет, что не станет этого делать. Ее дочь задается вопросом, кто тогда будет с ним сидеть.
«Сейчас я тебе покажу! Очень легко! Вот смотри! Вот! Свидетельство о рождении. Тут первая строчка (звучит закадровый смех. — Прим. ред.). Вот кто с ним должен сидеть! Ой, это ты!» — произносит мать Рудковской, после чего обе начинают смеяться.
В подписи к ролику продюсер описала его содержание как разборки, которые между ними и впрямь бывают. Также она отметила, что в итоге сама повезет Александра на сборы в Кисловодск, хотя крайне занята работой над большим секретным проектом.
В середине июня, как сообщал «Рамблер», муж Рудковской тренер сборной России по фигурному катанию Евгений Плющенко опубликовал в своем инстаграме ролик в поддержку поправок, предложенных к внесению в Конституцию России, и был раскритикован за это рядом общественных деятелей.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Яна Рудковская , Евгений Плющенко , СБОРНАЯ РОССИИ
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