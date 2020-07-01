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Соловьёв обвинил Собчак в двуличии за слова о «детях-гадёнышах» 

News.ru и ещё 2 1 час назад
Соловьёв обвинил Собчак в двуличии за слова о «детях-гадёнышах»
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Владимир Соловьёв припомнил телеведущей Ксении Собчак её слова о детях-гадёнышах в связи с готовящимся кино о битых в монастыре подростках. Журналист обвинил экс-ведущую «Дома-2» в лицемерии и двуличии.
Своё мнение о Собчак Соловьёв высказал в эфире программы «Соловьёв LIVE» на YouTube.
Поводом стало интервью Собчак с бывшей соведущей Соловьёва Анной Шафран. Собчак сейчас планирует снять фильм о насилии над подростками в Среднеуральском монастыре, где, само собой, займёт сторону «бедных детей».
Соловьёв в ответ на это благородство включил запись своего разговора с Собчак, в котором телеведущая называет детей «гадёнышами».
Ксения Анатольевна забыла. Давайте послушаем знаменитый диалог, который стал публичным. Чтобы было ясно, что когда из себя корчит девицу дама, которая такой не является, — заявил Соловьёв, после чего позвонил экс-кандидату в президенты по видеосвязи.
Собчак, выслушав претензии, заявила, что всё ею сказанное прозвучало в «личной беседе», и в этом случае можно говорить «всё, что угодно». Соловьёв уточнил, отстаивает ли этим Собчак право на двуличие и лицемерие, на что ведущая ответила, что отстаивает право «на личное общение с любыми людьми».
На тот момент лицемерия никакого не было, — заявила Собчак, отметив, что на тот момент она была чайлд-фри и у неё не было ребёнка.
Соловьёв заметил, что этот фрагмент личной записи могла бы использовать в интервью и Шафран, но она — «добрый человек» и не стала этого делать.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Ксения Собчак снимет фильм о насилии над подростками в Среднеуральском женском монастыре. Работа может существенно повлиять на имидж схиигумена Сергия, мнения которого не всегда разделяли, но благотворительные проекты поддерживали.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Анна Шафран , Владимир Соловьев , Ксения Собчак
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