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«Я своих детей не балую!»: Рудковская оправдалась за подаренную сыну машину за 7 миллионов 

Экспресс газета 1 час назад
«Детей не балую!»: Рудковская оправдалась за подарок сыну
Фото: РИА Новости
Не дня без скандала, решила Яна Рудковская и устроила шумиху вокруг баснословно дорогого подарка на день рождения ее среднему сыны Николаю, которому накануне исполнилось 18 лет. Парень в день праздника выложил в инстаграме серию фото и видео с шикарной машиной — черным Porsche Panamera, стоимостью от 7 до 10 миллионов рублей, показав как он самостоятельно ее моет.
Не удивительно, что все тут же решили, что наследник Рудковской похвастался подаренным ему авто, ведь теперь он получил право садиться за руль. Однако продюсер начала яро доказывать, что элитную иномарку Николаю никто не дарил, потому что, мол, она «своих детей не балует».
Правда, наставница Димы Билана несколько запуталась в показаниях, уточняя владельца «железного коня». Сперва Рудковская принялась утверждать, что машина «не ее и принадлежит компании Porsche, а потом вдруг уточнила, что „мальчик просто сфотографировался с ее машиной“.
В Сети же посчитали, что после слов Рудковской ситуация с машиной превратилась в абсурдную историю, а продюсер, если она и правда не покупала отпрыску авто, выставила на посмешище себя и сына.
»Оказывается, средний сын Яны Рудковской мыл чужой «Порш"» в честь своего 18-летия. Колясу никто иномарку не дарил. Бедный мальчик… Лучше б его в чулане заперли…» — иронизируют авторы Telegram-канала «НеМалахов».
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Шоу-бизнес , Дима Билан , Яна Рудковская
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