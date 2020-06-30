Дочь Ефремова: «Я такая ***» 

и главное что раньше я искренне хотел ей помочь, несмотря на то, что она со мной сделала в детстве. типа, реабилитация, больница, психиатрия, все дела.

копил деньги, уговаривал отца, собирался это сделать.



а после прочтения этого я понял одну важную вещь — да ну нахуй. — Анна Мария Ефремова (без дефиса, блять) (@amefremova) June 29, 2020 Дочь актера Михаила Ефремова Анна Мария больше не хочет помогать своей матери актрисе Ксении Качалиной вылечиться от алкогольной зависимости. Об этом она сама сообщила в своем твиттере.

Качалина, как сообщал «Рамблер», была четвертой женой Ефремова. Вчера она заявила, что 19-летняя Анна Мария делает что ей вздумается, хочет посадить отца в тюрьму, мать — в психиатрическую клинику, а 90% ее слов — фантазии и авантюры, потому что она — Весы по гороскопу.

«Как говорится, я такая * (стерва. — Прим. ред.), * (вообще. — Прим. ред.)», — отреагировала Анна Мария в тот же день.

Она заявила, что раньше, несмотря на то, что мать сделала с ней в детстве, хотела и собиралась помочь ей — уговаривала отца отправить ее на реабилитацию, копила на это деньги, — а после прочтения интервью Качалиной поняла, что больше не хочет.

8 июня Ефремов в состоянии опьянения за рулем автомобиля «Джип Гранд Чероки» (Jeep Grand Cherokee) выехал на полосу встречного движения на Смоленской площади в Москве и столкнулся с автомобилем «Лада» (Lada). Водитель «Лады» скончался. В отношении Ефремова было возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения. Он признал вину и был помещен под домашний арест.