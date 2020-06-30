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Дочь Ефремова: «Я такая ***» 

Артём Кульша 44 минуты назад
Дочь Ефремова: «Я такая ***»
Фото: соцсети
Дочь актера Михаила Ефремова Анна Мария больше не хочет помогать своей матери актрисе Ксении Качалиной вылечиться от алкогольной зависимости. Об этом она сама сообщила в своем твиттере.
Качалина, как сообщал «Рамблер», была четвертой женой Ефремова. Вчера она заявила, что 19-летняя Анна Мария делает что ей вздумается, хочет посадить отца в тюрьму, мать — в психиатрическую клинику, а 90% ее слов — фантазии и авантюры, потому что она — Весы по гороскопу.
«Как говорится, я такая * (стерва. — Прим. ред.), * (вообще. — Прим. ред.)», — отреагировала Анна Мария в тот же день.
Она заявила, что раньше, несмотря на то, что мать сделала с ней в детстве, хотела и собиралась помочь ей — уговаривала отца отправить ее на реабилитацию, копила на это деньги, — а после прочтения интервью Качалиной поняла, что больше не хочет.
8 июня Ефремов в состоянии опьянения за рулем автомобиля «Джип Гранд Чероки» (Jeep Grand Cherokee) выехал на полосу встречного движения на Смоленской площади в Москве и столкнулся с автомобилем «Лада» (Lada). Водитель «Лады» скончался. В отношении Ефремова было возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения. Он признал вину и был помещен под домашний арест.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Михаил Ефремов , Ксения Качалина
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