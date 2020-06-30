Дочь Ефремова ответила на скандальное интервью матери

Дочь Михаила Ефремова Анна-Мария прокомментировала обвинения своей матери. Ксения Качалина дала интервью, в котором заявила, что их общая с актёром дочь хочет отправит её в психушку, а отца упечь в тюрьму.

Анна-Мария призналась, что искренне хотела помочь родительнице с правиться с алкоголизмом, но после публичных унижений поняла, что всё это не имеет смысла.

Главное, что раньше я искренне хотела ей помочь, несмотря на то, что она со мной сделала в детстве. Типа реабилитация, больница, психиатрия, все дела. Копила деньги, уговаривала отца, собиралась это сделать, — написала она в Twitter.

После прочтения того, что о ней думает мать, девушка решила, что больше не будет тратить на это своё время. Подписчики выразили сожаление Анне-Марии. Однако, на удивление дочери Ефремовой, среди них нашлись и те, кто не сомневается в адекватности её матери.

Ранее Ксения Качалина заявила, что их совместная дочь Анна-Мария хочет отправить её в психушку. По словам женщины, девушка фактически сидит у отца на шее и командует им, а сейчас и вовсе делает всё, что ей захочется. По мнению Качалиной, дочь сильно изменилась. Её «морально искалечили люди», имена которых женщина перечислять не захотела.

Недавно стало известно, что Анна-Мария оформляет документы на опеку над матерью в связи с уголовным делом в отношении Ефремова. Она намеревалась вылечить мать от алкогольной и наркотической зависимости, однако эта новость вызвала возмущение актрисы.

Сама актриса алкоголичкой себя не считает. Она призналась, что на днях сдала тест на наркотики, и он показал отрицательный результат. По словам женщины, наркотики она не полюбила, хоть и пробовала раньше, писал NEWS.ru.

Отец Анны-Марии Михаил Ефремов находится под домашним арестом. 8 июня Jeep Grand Cherokee, которым управлял актёр, врезался в фургон Lada. Водитель Сергей Захаров сильно пострадал, его увезли в больницу, но врачи не смогли спасти жизнь мужчины.

Позднее экспертиза подтвердила, что в момент ДТП Ефремов был пьян, а также находился под действием наркотиков. Ему грозит обвинение по части 4 статьи 264 УК, которая предусматривает для виновника аварии от 5 до 12 лет лишения свободы.