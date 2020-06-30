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Адвокат рассказал, чем грозит Волочковой скандал с полицейскими 

РИА Новости 2 часа назад
Как накажут Волочкову за скандал с полицейскими
Фото: РИА Новости
Адвокат, член центрального совета Ассоциации юристов России Александр Трещев в беседе с "Вечерней Москвой" рассказал, что поведение балерины Анастасии Волочковой, устроившей скандал во время общения с полицейскими из-за посещения закрытого на карантин села Дивеево, является противоправным деянием, которое влечет за собой наказание от административного штрафа до возбуждения уголовного дела.
Трещев предположил, что в действиях балерины могут усмотреть состав преступления и она получит судимость.
"Штраф и отбывание административного ареста в течение 15 суток — не самое плохое наказание за подобный дебош", — пояснил Трещев.
Он подчеркнул, что общество после ДТП с участием Михаила Ефремова остро реагирует на неправомерные поступки знаменитостей, а "звездный статус", с помощью которого Волочкова намеревалась "решить вопрос" может сработать наоборот.
"Народ устал от демонстрации вседозволенности со стороны известных людей. Общество требует исполнения закона и справедливости", — пояснил адвокат.
Ранее Волочкова выставила фотографии из Серафимо-Дивеевского монастыря в Instagram. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что закон един для всех, а сотрудники полиции и администрации составили протоколы и нарушителям карантина выписали штрафы. Позднее в социальной сети "Вконтакте" опубликовали видео, на котором показано, как балерина общается с представителями администрации и полицейскими. Волочкова пообещала "своим именем урегулировать этот процесс".
Волочкову и ее спутника привлекли к административной ответственности по двум статьям КоАП: балерину по части 1 статьи 20.6.1 — невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения, а сопровождавшего ее мужчину по 2 статьи 6.3 КоАП РФ — нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
В середине апреля коронавирус выявили в монастыре у нескольких десятков насельниц. По решению Роспотребнадзора, с 25 апреля его закрыт на карантин. Аналогичные меры приняли в отношении села Дивеево. С 11 июня карантин в монастыре отменили, но село остается закрытым из-за сложной эпидемиологической обстановки.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Комментарии 2
Шоу-бизнес , Глеб Никитин , Михаил Ефремов , Роспотребнадзор , Вечерняя Москва
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