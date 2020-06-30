Скандал Волочковой с полицейскими в Дивееве попал на видео 

Паломничество Анастасии Волочковой в женский монастырь, находящийся в Дивееве, обернулся для балерины составлением протокола об административном нарушении. В селе Нижегородской области сейчас действует режим карантина: территория населенного пункта, а также святая обитель с апреля месяца закрыты для туристов.

Артистка тайна пробралась в монастырь окольными путями, после чего опубликовала фотографии на своей странице в социальной сети. Местная администрация расценила поступок «паломницы» как нарушение. Однако сама Волочкова с мнением представителей властей не согласилась. Балерина устроила скандал, отказавшись подписывать протокол. Волочкова также заявила, что урегулирует процесс «своим именем».