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Скандал Волочковой с полицейскими в Дивееве попал на видео 

Алевтина Жаркова 37 минут назад
Паломничество Анастасии Волочковой в женский монастырь, находящийся в Дивееве, обернулся для балерины составлением протокола об административном нарушении. В селе Нижегородской области сейчас действует режим карантина: территория населенного пункта, а также святая обитель с апреля месяца закрыты для туристов.
Артистка тайна пробралась в монастырь окольными путями, после чего опубликовала фотографии на своей странице в социальной сети. Местная администрация расценила поступок «паломницы» как нарушение. Однако сама Волочкова с мнением представителей властей не согласилась. Балерина устроила скандал, отказавшись подписывать протокол. Волочкова также заявила, что урегулирует процесс «своим именем».
Шоу-бизнес , Видео , Общество , Нижегородская Область
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