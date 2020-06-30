Полиция отреагировала на жалобы экс-жен Башарова

Ранее Пушкина направляла обращение главе МВД Владимиру Колокольцеву с просьбой разъяснить, реагировала ли полиция на случаи применения силы Башаровым в отношении своих бывших жен. Пушкина в своем обращении отмечала, что Башаров неоднократно признавался в том, что избивал своих жен.

"По сообщениям бывших жен Марата Алимжановича Башарова о нанесении им побоев сотрудниками межмуниципального отдела "Московский" Управления внутренних дел по Троицкому и Новомосковскому административному округу Главного управления МВД России по городу Москве и 1 отдела полиции Управления МВД России по города Химки Московской области проведены проверки", — говорится в ответе за подписью Горового.

Как сообщается в письме, после проверок 7 марта 2015 года и 5, 6 января 2019 года уполномоченные должностные лица перечисленных территориальных органов МВД вынесли постановления об отказе в возбуждении уголовных дел, которые Химкинской городской прокуратурой Московской области и прокуратурой Новомосковского административного округа Москвы не отменены.

Пушкина, комментируя РИА Новости ответ МВД, заявила, что подобные обращения в полицию будут оставаться без должного ответа до тех пор, пока не будет принят закон о профилактике семейно-бытового насилия.

"Другого (ответа от МВД — ред.) я и не ожидала. Заявления были, в возбуждении дела отказали, прокуратура нарушений не выявила. Пока не будет закона о профилактике семейно-бытового насилия, пока женщины не будут уверены, что любое их обращение не останется без должного внимания, а система их точно защитит, мы так и будем получать подобные отписки", — заявила Пушкина.