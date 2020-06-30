Полиция отреагировала на жалобы экс-жен Башарова

Полицейские проверяли жалобы на побои, поступавшие от бывших жен актера Марата Башарова, уголовные дела по этим фактам не возбуждались, следует из ответа первого замглавы МВД Александра Горового на запрос зампреда комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксаны Пушкиной (копия есть в распоряжении РИА Новости).
Ранее Пушкина направляла обращение главе МВД Владимиру Колокольцеву с просьбой разъяснить, реагировала ли полиция на случаи применения силы Башаровым в отношении своих бывших жен. Пушкина в своем обращении отмечала, что Башаров неоднократно признавался в том, что избивал своих жен.
"По сообщениям бывших жен Марата Алимжановича Башарова о нанесении им побоев сотрудниками межмуниципального отдела "Московский" Управления внутренних дел по Троицкому и Новомосковскому административному округу Главного управления МВД России по городу Москве и 1 отдела полиции Управления МВД России по города Химки Московской области проведены проверки", — говорится в ответе за подписью Горового.
Как сообщается в письме, после проверок 7 марта 2015 года и 5, 6 января 2019 года уполномоченные должностные лица перечисленных территориальных органов МВД вынесли постановления об отказе в возбуждении уголовных дел, которые Химкинской городской прокуратурой Московской области и прокуратурой Новомосковского административного округа Москвы не отменены.
Пушкина, комментируя РИА Новости ответ МВД, заявила, что подобные обращения в полицию будут оставаться без должного ответа до тех пор, пока не будет принят закон о профилактике семейно-бытового насилия.
"Другого (ответа от МВД — ред.) я и не ожидала. Заявления были, в возбуждении дела отказали, прокуратура нарушений не выявила. Пока не будет закона о профилактике семейно-бытового насилия, пока женщины не будут уверены, что любое их обращение не останется без должного внимания, а система их точно защитит, мы так и будем получать подобные отписки", — заявила Пушкина.
Разрабатываемый законопроект о профилактике семейно-бытового насилия предусматривает меры по предупреждению насилия на бытовом уровне. Парламентарии предлагали всем желающим высказать свое мнение до 15 декабря прошлого года. Владимир Путин ранее говорил, что у него смешанное отношение к проекту. По мнению президента, документ нужно спокойно обсуждать в обществе, попробовать прогнозировать его результаты и только потом принимать окончательное решение.