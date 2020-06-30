Ефремов не пошел на кладбище в годовщину смерти матери 

Пребывающий в депрессии актер не стал просить разрешения на выход из дома.
Михаил Ефремов, который находится под домашним арестом, тяжело переживает положение, в котором оказался, недавно даже пережил сердечный приступ. Правда, до вызова скорой дело не дошло.
Случилось это 25 июня — в первую годовщину смерти матери Ефремова, актрисы Аллы Покровской. В этот день положено заказать панихиду в храме, посетить могилу… Ефремов даже начал было обсуждать с адвокатом возможность подачи ходатайства, чтобы ему позволили выезд на кладбище. Но потом от этой идеи отказался. Надо отметить, что свою мать актер безумно любил, не раз повторял в интервью: «Для меня она абсолютный авторитет во всем».