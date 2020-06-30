Ефремов не пошел на кладбище в годовщину смерти матери 

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Пребывающий в депрессии актер не стал просить разрешения на выход из дома.

Михаил Ефремов , который находится под домашним арестом, тяжело переживает положение, в котором оказался, недавно даже пережил сердечный приступ. Правда, до вызова скорой дело не дошло.