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Ефремов не пошел на кладбище в годовщину смерти матери 

Russianshowbiz.info 8 часов назад
Ефремов не пошел на кладбище в годовщину смерти матери
Фото: РИА Новости
Пребывающий в депрессии актер не стал просить разрешения на выход из дома.
Михаил Ефремов, который находится под домашним арестом, тяжело переживает положение, в котором оказался, недавно даже пережил сердечный приступ. Правда, до вызова скорой дело не дошло.
Случилось это 25 июня — в первую годовщину смерти матери Ефремова, актрисы Аллы Покровской. В этот день положено заказать панихиду в храме, посетить могилу… Ефремов даже начал было обсуждать с адвокатом возможность подачи ходатайства, чтобы ему позволили выезд на кладбище. Но потом от этой идеи отказался. Надо отметить, что свою мать актер безумно любил, не раз повторял в интервью: «Для меня она абсолютный авторитет во всем».
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Шоу-бизнес , Михаил Ефремов , Алла Покровская
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