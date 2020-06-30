«Поднимись с дивана и иди голосовать! Или потом не п***ди»

В Сети появилось провокационное видео под названием «Голосуй или не п**ди» с Романом Юнусовым. Романа мы все знаем и любим по Comedy Club, дуэту «Сестры Зайцевы» и многочисленным комедиям. В проекте «Голосуй или не п**ди» Роман по прежнему шутит, но уже с очень четкой гражданской позицией. А именно: можно бесконечно сидеть на диване, как его герой Анатолий, а можно перестать жаловаться, а пойти на Общероссийское голосование по поправкам к Конституции России.
Мы дозвонились до Романа, чтобы поинтересоваться, что он хотел сказать этим неожиданным проектом и собирается ли сам пойти на голосование. Есть какая-то цель у проекта «Голосуй или не п**ди»? Это шутка, которая родилась у нас с друзьями примерно на втором месяце самоизоляции на скайп-звонке. К тому времени в соц сетях народ принялся жаловаться, критиковать, появилось очень много негатива… Вот мы и решили посмеяться над такими интернет-пользователями, показать их со стороны, тем более что имелась актуальная тема для этого. Кстати, стеб над самими собой исторически является традиционным развлечением нашего народа. Этот прием, например, хорошо освоил Гоголь. Я, конечно, не Гоголь — не такой носатый — но всю жизнь занимаюсь юмором. Почему проект именно про Конституцию? Потому что это самая острая тема, больше ничего и нет за последний месяц — карантин да Конституция. В СМИ тоже об этом писали постоянно — только про Конституцию и коронавирус, и все. А самые смешные шутки всегда бывают только на актуальную тему. Тем более тут я не на ТВ, я в другом образе и нет никакой цензуры. А заказчик был? Вы получили гонорар? Очень хотелось бы получить! Но если серьезно, нет, конечно. Да и что тут делать? Сайт — простейший, один талантливый человек собрал за три дня. Сценарий на ходу родился — просто щелкали популярные ролики, интерьер на даче снимали, одной камерой. Ей богу, чего тут делать-то? Мы такие ролики и номера раньше за пару дней готовили, я с КВН-овских времен это делаю. Почему вы агитируете за поправки к Конституции? Я вообще никого и ни за что не агитирую. Я, как генерал диванной армии, высмеиваю позицию не ходить на голосование. Хотите голосовать против — идите, голосуйте против. Но не сидите дома! Идите и сами решите, как проголосовать. Я вообще считаю, что если ты не проголосовал — то не имеешь права потом п*здеть в интернетах. Это я говорю — тот еще любитель свободы в целом-то! Почему тогда на сайте есть только кнопка «одобрить поправки»? Потому что те, кто не одобряют — выбирают «продолжить п*здеть». Так разделены потоки. Этот сайт — просто зеркало нашего общества. Всё время все ноют, что решают за них, без них, тайное мировое правительство, 5G… Так вот идите и проголосуйте! Проголосовать за обнуление сроков Владимира Путина? Да проголосуйте против, кто мешает? Я об этом и говорю, не сидите на диване, встаньте, подумайте, примите решение. Тем более тут все очень просто — на выбор есть всего два варианта. Куда проще, чем ЕГЭ! Но вы же понимаете, что поправки к Конституции затрагивают также тему пенсий, тему животных. Через эти поправки, направленные на малоимущих, разве людей не вынуждают голосовать за обнуление? Что значит вынуждают? Вот идет условный человек в магазин, а там колбаску раздают на пробу. Вы же возьмете — в девяти случаях из десяти возьмете. Вы же не враг себе. Так и тут: Путин был и будет, но зачем при этом отказываться от колбаски? Иначе получается логика: назло маме отморожу уши. У вас на сайте есть еще клип, его вы не сами делали? Ооо, ну это совсем шутка. Вообще-то с него все и началось, реалити-шоу довертели потом. По-моему, это круто. «Голосуй или проиграешь» — помните, такое было? Но у нас тут еще круче. Чистый стеб! Вы сами пойдете на голосование? Я пойду, а герой моего сайта по имени Анатолий — нет. Вот такая разница! Не будь, как Анатолий. С вашим проектом как-то связаны каналы ТНТ или СТС, артисты которых ранее участвовали в шоу? Я давно ушел с ТНТ, на СТС веду программу. Но они связаны с этим ровно тем, что на самоизоляции я сидел без дела, не было съемок. И я снял вот это шоу. Тут даже персонаж вымышленный, и все совпадения с каналами случайны. С каналов мне никто не звонил, только друзья звонили — говорили, смешно получилось.
Напомним, что с 25 июня по 1 июля граждане России могут принять участие в голосовании по поправкам к Конституции, внесенным президентом Владимиром Путиным. О том, какие поправки вынесены на голосование, можно узнать, пройдя по ссылке.
Для того, чтобы высказать свое мнение по этим поправкам, нужно просто придти на свой избирательный участок и проголосовать. Жители Москвы и Нижегородской области смогут выразить свою волю через интернет на сайте Общероссийского голосования. Для этого им необходимо заранее зарегистрироваться в качестве участника электронного голосования.