«Поднимись с дивана и иди голосовать! Или потом не п***ди»

Мы дозвонились до Романа, чтобы поинтересоваться, что он хотел сказать этим неожиданным проектом и собирается ли сам пойти на голосование.Это шутка, которая родилась у нас с друзьями примерно на втором месяце самоизоляции на скайп-звонке. К тому времени в соц сетях народ принялся жаловаться, критиковать, появилось очень много негатива… Вот мы и решили посмеяться над такими интернет-пользователями, показать их со стороны, тем более что имелась актуальная тема для этого. Кстати, стеб над самими собой исторически является традиционным развлечением нашего народа. Этот прием, например, хорошо освоил Гоголь. Я, конечно, не Гоголь — не такой носатый — но всю жизнь занимаюсь юмором.Потому что это самая острая тема, больше ничего и нет за последний месяц — карантин да Конституция. В СМИ тоже об этом писали постоянно — только про Конституцию и коронавирус, и все. А самые смешные шутки всегда бывают только на актуальную тему. Тем более тут я не на ТВ, я в другом образе и нет никакой цензуры.Очень хотелось бы получить! Но если серьезно, нет, конечно. Да и что тут делать? Сайт — простейший, один талантливый человек собрал за три дня. Сценарий на ходу родился — просто щелкали популярные ролики, интерьер на даче снимали, одной камерой. Ей богу, чего тут делать-то? Мы такие ролики и номера раньше за пару дней готовили, я с КВН-овских времен это делаю.Я вообще никого и ни за что не агитирую. Я, как генерал диванной армии, высмеиваю позицию не ходить на голосование. Хотите голосовать против — идите, голосуйте против. Но не сидите дома! Идите и сами решите, как проголосовать. Я вообще считаю, что если ты не проголосовал — то не имеешь права потом п*здеть в интернетах. Это я говорю — тот еще любитель свободы в целом-то!Потому что те, кто не одобряют — выбирают «продолжить п*здеть». Так разделены потоки. Этот сайт — просто зеркало нашего общества. Всё время все ноют, что решают за них, без них, тайное мировое правительство, 5G… Так вот идите и проголосуйте!Да проголосуйте против, кто мешает? Я об этом и говорю, не сидите на диване, встаньте, подумайте, примите решение. Тем более тут все очень просто — на выбор есть всего два варианта. Куда проще, чем ЕГЭ! Но вы же понимаете, что поправки к Конституции затрагивают также тему пенсий, тему животных. Через эти поправки, направленные на малоимущих, разве людей не вынуждают голосовать за обнуление? Что значит вынуждают? Вот идет условный человек в магазин, а там колбаску раздают на пробу. Вы же возьмете — в девяти случаях из десяти возьмете. Вы же не враг себе. Так и тут: Путин был и будет, но зачем при этом отказываться от колбаски? Иначе получается логика: назло маме отморожу уши.Ооо, ну это совсем шутка. Вообще-то с него все и началось, реалити-шоу довертели потом. По-моему, это круто. «Голосуй или проиграешь» — помните, такое было? Но у нас тут еще круче. Чистый стеб!Я пойду, а герой моего сайта по имени Анатолий — нет. Вот такая разница! Не будь, как Анатолий.Я давно ушел с ТНТ, на СТС веду программу. Но они связаны с этим ровно тем, что на самоизоляции я сидел без дела, не было съемок. И я снял вот это шоу. Тут даже персонаж вымышленный, и все совпадения с каналами случайны. С каналов мне никто не звонил, только друзья звонили — говорили, смешно получилось.