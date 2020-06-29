«Вы в намордниках будете ходить всю свою оставшуюся жизнь» 

Канал разместил видеозапись, на которой балерина общается с полицейскими. Волочкова потребовала, чтобы ее профессию записали как «прима-балерина всея Руси», осудила сотрудников полиции за составление протокола на нее по статье «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения».

«Я своим именем урегулирую этот процесс. Потому что вы — не мужчины. Вы в намордниках этих будете ходить всю свою оставшуюся жизнь. Покинуть Дивеево? Да вы в своем уме?» — поинтересовалась артистка.

В своем Instagram Волочкова также высказала претензии губернатору Нижегородской области, который, по ее словам, «против добра» и приезда паломников, и пожаловалась, что отели в поселке были закрыты, и ей пришлось ночевать в машине.

В свою очередь глава региона Глеб Никитин прокомментировал ситуацию в своем аккаунте в соцсети, напомнив, что в Дивеево на душу населения зараженных в 1,6 раза больше, чем в Москве.

«Карантин — это мера, которая помогает переломить тенденцию. И вводится ради безопасности жителей не только Дивеево, но и регионов, куда могут отправиться нарушители», — подчеркнул он.

Губернатор также подчеркнул, что «закон един для всех», а известность — «это не привилегия и не вседозволенность».