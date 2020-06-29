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Оператор Собчак рассказал об изнасилованиях в монастыре 

Вероника Полынина 16 минут назад
Режиссер Сергей Ерженков, работающий вместе с Ксенией Собчак над фильмом о схиигумене Сергии, заявил о сексуальном насилии в захваченном Среднеуральском женском монастыре.
«Есть 21 человек, которые свидетельствуют о том, что это бывшие послушники, которые говорят, что было детское насилие, сексуальное насилие в этом монастыре», — заявил Ерженков радиостанции «Комсомольская правда».
По его словам, для СМИ в монастыре создают «красивую картинку». Те же, кто хочет копнуть поглубже, сталкиваются с «людьми в спортивных костюмах». Ерженкову эти люди сломали руку.
Режиссер уверяет, что в монастыре действует секта, которая дискредитирует православие.
Как сообщал «Рамблер», ранее Ксения Собчак со съемочной группой прибыла в захваченный опальным схиигуменом Сергием монастырь на Урале для съемок фильма об издевательствах над детьми. Там съемочную группу встретили единомышленники Сергия и избили журналистов. Сергей Ерженков получил перелом кисти.
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Шоу-бизнес , Видео , Происшествия , Сергей Ерженков , Ксения Собчак
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