Оператор Собчак рассказал об изнасилованиях в монастыре 

Режиссер Сергей Ерженков , работающий вместе с Ксенией Собчак над фильмом о схиигумене Сергии, заявил о сексуальном насилии в захваченном Среднеуральском женском монастыре.

«Есть 21 человек, которые свидетельствуют о том, что это бывшие послушники, которые говорят, что было детское насилие, сексуальное насилие в этом монастыре», — заявил Ерженков радиостанции «Комсомольская правда».

По его словам, для СМИ в монастыре создают «красивую картинку». Те же, кто хочет копнуть поглубже, сталкиваются с «людьми в спортивных костюмах». Ерженкову эти люди сломали руку.

Режиссер уверяет, что в монастыре действует секта, которая дискредитирует православие.

Как сообщал «Рамблер», ранее Ксения Собчак со съемочной группой прибыла в захваченный опальным схиигуменом Сергием монастырь на Урале для съемок фильма об издевательствах над детьми. Там съемочную группу встретили единомышленники Сергия и избили журналистов. Сергей Ерженков получил перелом кисти.